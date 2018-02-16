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Семь человек погибли в ДТП в Крыму

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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ДТП с участием одного легкового и двух грузовых автомобилей унесло жизни семи человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ГУ МВД по республике.

«Шестеро погибших — в легковушке, погиб также водитель одного из грузовиков», — сообщил собеседник агентства.

Предварительно установлено, что авария произошла на 367-м км трассы Симферополь — Керчь в 20:00 мск. В результате столкновения автомобилей погибли трое детей. Водитель второго грузовика госпитализирован в тяжелом состоянии.

В настоящее время на место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД для выяснения обстоятельств произошедшего.

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