Семь человек погибли в ДТП в Крыму

ДТП с участием одного легкового и двух грузовых автомобилей унесло жизни семи человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ГУ МВД по республике.

«Шестеро погибших — в легковушке, погиб также водитель одного из грузовиков», — сообщил собеседник агентства.

Предварительно установлено, что авария произошла на 367-м км трассы Симферополь — Керчь в 20:00 мск. В результате столкновения автомобилей погибли трое детей. Водитель второго грузовика госпитализирован в тяжелом состоянии.

В настоящее время на место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД для выяснения обстоятельств произошедшего.