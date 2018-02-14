Два человека стали жертвами ДТП в Подмосковье

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в ночь на среду в подмосковном Егорьевске. В результате аварии погибли два человека.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, инцидент произошел недалеко от деревни Ширяевской. Столкнулись автомобили марок KIA и BMW. Два человека в салоне иномарки KIA погибли. Еще трое человек получили травмы.

Факт произошедшего подтвердили в главке МВД по Московской области. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.