Четыре человека погибли в ДТП в Калмыкии

Четыре человека погибли, еще двое пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Калмыкии, сообщает пресс-служба МВД России по региону.

Инцидент произошел на 281 км трассы Астрахань–Элиста в 16:00 мск. В Целинском районе региона по неизвестной на данный момент причине столкнулись автомобили Volkswagen и «Лада», сообщает телеканал «360».

В результате происшествия женщина и трое мужчин от полученных травм скончались. Еще два человека с травмами различной степени тяжести были доставлены в республиканскую больницу.