Опубликовано видео наезда микроавтобуса на женщину с ребенком в Бишкеке

В столице Киргизии водитель микроавтобуса, пытаясь избежать столкновения с легковым автомобилем, совершил наезд на женщину с ребенком, стоявших на тротуаре около пешеходного перехода.

В результате аварии женщина погибла, а девочка 2016 года рождения потеряла ногу, передают местные СМИ.

На видеозаписи микроавтобус на высокой скорости подъезжает к пешеходному переходу и резко сворачивает в сторону тротуара, чтобы избежать столкновения с едущей впереди легковой машиной.