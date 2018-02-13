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Опубликовано видео наезда микроавтобуса на женщину с ребенком в Бишкеке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В столице Киргизии водитель микроавтобуса, пытаясь избежать столкновения с легковым автомобилем, совершил наезд на женщину с ребенком, стоявших на тротуаре около пешеходного перехода. 

В результате аварии женщина погибла, а девочка 2016 года рождения потеряла ногу, передают местные СМИ.

На видеозаписи микроавтобус на высокой скорости подъезжает к пешеходному переходу и резко сворачивает в сторону тротуара, чтобы избежать столкновения с едущей впереди легковой машиной. 

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