Более 20 школьников погибли в ДТП в Нигерии

ДТП с участием школьного автобуса и грузовика унесло жизни 22 детей в Нигерии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Xinhua.

По данным агентства, авария произошла в северном штате Кано. Установлено, что водители обоих транспортных средств, пытаясь объехать яму на дороге, не рассчитали свои маневры, из-за чего произошло столкновение. В результате погибли 12 мальчиков и 10 девочек, еще три человека получили травмы.

Отмечается, что ученики направлялись на экскурсию, в ходе которой они планировали посетить редакцию местной радиостанции.