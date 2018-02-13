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Более 20 школьников погибли в ДТП в Нигерии

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Фото: TASS/Zuma/Jay Mallin
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ДТП с участием школьного автобуса и грузовика унесло жизни 22 детей в Нигерии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Xinhua.

По данным агентства, авария произошла в северном штате Кано. Установлено, что водители обоих транспортных средств, пытаясь объехать яму на дороге, не рассчитали свои маневры, из-за чего произошло столкновение. В результате погибли 12 мальчиков и 10 девочек, еще три человека получили травмы.

Отмечается, что ученики направлялись на экскурсию, в ходе которой они планировали посетить редакцию местной радиостанции.

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