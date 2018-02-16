Тепловоз столкнулся с такси на переезде в Уссурийске

Тепловоз и автомобиль такси столкнулись на ж/д переезде «Сельскохозяйственный» в Уссурийске, сообщает пресс-служба краевого управления МВД.

По предварительным данным, 53-летний мужчина легкового автомобиля Toyota двигался по улице Сельскохозяйственной. На подъезде к железнодорожному переезду водитель проигнорировал запрещающие сигнал и продолжил движение, в результате чего столкнулся с тепловозом, сообщает ИА PrimaMedia.

Виновник дорожно-транспортного происшествия получил травмы руки и головы. В состоянии шока он был доставлен в медицинское учреждение, сообщает Федеральное агентство новостей. Сообщается, что все звуковые и световые сигналы находились в полной исправности.