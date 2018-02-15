Буксировщик протаранил автобусом легковушку в Подмосковье

В подмосковном Серпухове водитель «Урала», который буксировал по дороге рейсовый автобус, протаранил им стоящую на соседней полосе легковушку. Об этом сообщает РЕН ТВ.

ДТП произошло при повороте с перекрестка улиц Володарского и 1-й Московской. Водитель грузового автомобиля вез на буксире неисправный автобус, когда произошел лобовой таран с легковым автомобилем Nissan Almera. За рулем иномарки находилась девушка.

Как отмечает телеканал «360», в результате аварии были повреждены еще два автомобиля, на место ДТП также прибыла «скорая». Медицинская помощь потребовалась четверым пострадавшим.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в России, по данным Госавтоинспекции, выросло количество ДТП по вине водителей автобусов.