Четыре человека пострадали в аварии в Ульяновской области

Четыре человека, включая подростка 16 лет, пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Мелекесском районе Ульяновской области, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Авария произошла вчера утром, 19 февраля, в районе 9:30 на трассе Ульяновск–Димитровград–Самара недалеко от поселка Мулловка. Автомобиль ВАЗ-2110 под управлением 22-летнего мужчины пытался обогнать впереди идущее транспортное средство и выехал для этого на встречную полосу.

В этот момент по дороге двигалась «Лада Гранта» под управлением 60-летнего мужчины. Водитель «Лады» не смог уйти от столкновения и столкнулся с ВАЗ-2110, сообщает 1ul.ru.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали все участники аварии. Водитель ВАЗ-2110 и два его пассажира, женщина 41 года и мальчик 16 лет, получили различные телесные травмы и были госпитализированы. Водитель «Лады» тоже получил различные повреждения и находится в больнице.