Медики рассказали о состоянии пострадавших при ДТП в Мурманске

Семеро пострадавших при ДТП в Мурманской области госпитализированы, двое из них находятся в реанимации, остальные получили травмы средней степени тяжести, еще восемь человек обслужили амбулаторно. Об этом рассказал главный врач Кировско-Апатитской больницы Юрий Ширяев.

Авария произошла после полудня на 6-м км автодороги Апатиты–Кировск. По предварительным данным, водитель легковушки Kia выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршруткой. Пострадали 15 человек, в числе которых двое детей.

Прокуратура начала проверку, на месте работают следователи, указывает «РИА Новости».

Ранее портал iz.ru сообщал, что правительство рассчитывает к 2030 году снизить количество смертельных исходов при ДТП практически до нуля.