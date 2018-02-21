Вылетные магистрали и МКАД расширят за счет «умной» разметки

Городские власти намерены ликвидировать в 2018 году десятки «бутылочных горлышек» на крупных трассах. Среди них — участки Кутузовского проспекта, Профсоюзной улицы, Звенигородского шоссе и других вылетных магистралей. Планируется также уменьшить пробки на двух участках ТТК и четырех — МКАД. Делать это будут за счет увеличения количества полос и манипуляций с направлениями движения. Эксперты отмечают, что в отдельных местах ситуация действительно станет лучше, но в целом проблему пробок это не решит.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы разработал проекты по увеличению пропускной способности на проблемных участках крупных магистралей. Как сообщил «Известиям» глава ЦОДД Вадим Юрьев, это позволит транспорту по вечерам свободно выезжать из города.

Дополнительные полосы в сторону области появятся на Волоколамском шоссе (от Тушинской эстакады до МКАД), на участке Профсоюзной улицы от Теплого Стана до МКАД, Каширском шоссе (от Ясеневой улицы до МКАД). На этих дорогах к трем действующим рядам (плюс выделенка для общественного транспорта) добавят еще одну. На Кутузовском проспекте (от Минской улицы до Рублевского шоссе) вместо четырех полос в сторону области будет пять.

— В этом году мы продолжаем оптимизировать движение с помощью переразметки — эффективного метода, положительно себя зарекомендовавшего, — пояснил Вадим Юрьев.

По его словам, по одной полосе в каждую сторону добавят на Лианозовском путепроводе Дмитровского шоссе, на участке Киевского шоссе от микрорайона Первый Московский до МКАД. На Звенигородском шоссе перед перекрестком с улицей Сергея Макеева станет больше полос в сторону области, а на участке от ТТК до улицы 1905 года добавится один ряд по направлению в центр.

Увеличить количество полос удастся за счет их сужения и использования обочины.

Также переразметка в этом году должна помочь уменьшить пробки на МКАД, отметили в ЦОДД. На ближайшее время запланированы работы на четырех участках. На внутренней стороне кольца от Бутово до съезда в Ясенево автомобили в скором времени будут ехать в шесть рядов (сейчас их там пять).

— Мы рассчитываем уменьшить одну из главных пробок на МКАД — утреннего и дневного затора от Братеево до Ясенево. За проездом Карамзина внутренняя сторона МКАД обычно едет хорошо, так что «переноса пробки» не произойдет, – заверил Вадим Юрьев.

Еще одно «бутылочное горлышко» — съезд в Строгино на Мякининский проезд с внешней стороны МКАД, где обычно скапливаются машины в два ряда. Для проезда прямо остаются три полосы. Будет добавлена еще одна.

Шестой ряд появится также на внутренней стороне МКАД от Дмитровского до Алтуфьевского шоссе и в районе развязки с Рязанским проспектом.

Два проекта по переразметке разработаны и для Третьего транспортного кольца. На Сущевском Валу появится пятый ряд на участке от Савеловской эстакады до съезда на проспект Мира в центр.

— За счет этого все выезжающие получат свою полосу. Чудес ожидать не стоит (с главными узкими местами — сужением на Нижней Масловке и съездом на проспект Мира в область — пока что-то сделать сложно), но порядка на ТТК определенно станет больше, — полагает глава ЦОДД. — Второй проект касается участка от Волгоградского проспекта до Шарикоподшипниковской улицы. Здесь проблема в траекториях полос. Разметка устроена так, что едущие по левому ряду на внутренней стороне ТТК почему-то оказываются в правом. Фактически всем приходится перестраиваться. Мы выведем едущих прямо левее, чтобы возникали ряды для поворота на Волгоградский.

Лидер движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов считает, что проблема пробок на МКАД не может быть решена увеличением количества полос на отдельных участках. Трасса крайне неравномерна по нагрузке, потому что давно превратилась в «торговую улицу» с множеством съездов. И чтобы магистраль поехала, «расшивать» надо все узкие места: ликвидация одного «бутылочного горлышка» лишь передвинет пробки дальше.

— Если станет лучше в Строгино, пробка переместится в сторону развязки с Минским шоссе. Если поедет участок от Братеево до Ясенево, то как раз у Ясенево поток и встанет. Давно назрел вопрос о строительстве дублеров МКАД там, где самая большая нагрузка и где к кольцу прилегают крупные торговые комплексы, — отметил Петр Шкуматов.

Что касается увеличения количества полос на вылетных магистралях в сторону области, это лишь наполовину облегчит страдания автомобилистов, полагает директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин. Возвращаясь с дач, москвичи всё равно будут стоять в пробках.

По его мнению, что бы власти города ни предпринимали в плане организации дорожного движения, это не приведет к системному решению проблемы пробок. Ситуацию могут изменить сами автовладельцы, если пересядут из своих машин на общественный транспорт.

По данным ЦОДД, в прошлом году за счет переразметки удалось повысить пропускную способность некоторых участков магистралей почти на треть.