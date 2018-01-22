Без жертв на дорогах

Правительство рассчитывает к 2030 году снизить количество смертельных исходов при дорожно-транспортных происшествиях практически до нуля. Об этом объявлено в понедельник на совещании премьер-министра Дмитрия Медведева с вице-премьерами. Глава кабинета министров утвердил Стратегию безопасности дорожного движения в России до 2024 года. Документ разработан Министерством внутренних дел по поручению президента РФ Владимира Путина.

В 2013 году в России была утверждена федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения». Она рассчитана на период до 2020 года. Общий объем финансирования программы составляет 34,4 млрд рублей, ее основная цель — снижение ежегодного числа аварий с летальным исходом. Стоимость реализации новой программы пока неизвестна.

— Я утвердил Стратегию безопасности дорожного движения, она рассчитана на семь лет — до 2024 года. Ситуация на дорогах сложная, напряженная, растет количество автомобилей легковых и грузовых. И эта тенденция, очевидно, будет продолжаться. Поведение на дорогах, отношение водителей друг к другу — оно тоже остается очень разным. Мы обязаны принять все меры для того, чтобы развернуть вот эту линию поведения в более цивилизованную сторону, — заявил Дмитрий Медведев.

Премьер-министр напомнил, что одновременно с принятием документов, регулирующих эту сферу, нельзя забывать следить за состоянием улиц и дорог, за применением интеллектуальных систем управления движением. Также следует совершенствовать механизмы фиксации ДТП.

Согласно новой стратегии, число погибших в транспортных происшествиях должно снизиться до 4 человек на 100 тыс. населения. Но в правительстве не планируют на этом останавливаться. В кабинете министров хотят, чтобы к 2030 году в авариях на российских дорогах не погибал ни один гражданин.

— В РФ это очень высокая цифра — свыше 13 человек на 100 тыс. населения. Стратегией предусматривается, что к 2024 году показатель этот не должен превышать 4 человека на 100 тыс. Конечно, негуманно вообще говорить о том, что допускается смертность, и необычно для наших документов, таких стратегических документов, — пояснил первый вице-премьер Игорь Шувалов. — Впервые вводится к 2030 году цель не допустить смертности на дорогах. Дойти до высоких стандартов европейских государств к 2024 году, а к 2030 году стараться, чтобы смертность была нулевой или к этому стремилась.

Первый зампредседателя правительства привел в пример Данию и Германию, где в ДТП погибают 2,7 и 3,9 граждан на 100 тыс. жителей соответственно.

Как отмечается в материалах к совещанию, с 2007 по 2016 год в ДТП ранены или пострадали 227 тыс. детей в возрасте до 16 лет, из них 9 тыс. получили травмы, несовместимые с жизнью. Треть погибших в авариях на автомобильных дорогах составляют люди наиболее активного трудоспособного возраста (26–40 лет). Около 20% пострадавших становятся инвалидами.

Дорожно-транспортные происшествия не только уносят жизни людей, но и наносят вред экономике страны. Ежегодные экономические потери государства по этой причине составляют около 2% ВВП.

В ходе совещания премьер-министр напомнил о необходимости законодательного регулирования использования беспилотного транспорта. Еще в августе прошлого года Дмитрий Медведев поручил зампредседателя правительства Аркадию Дворковичу подготовить список объектов дорожно-транспортной инфраструктуры для движения беспилотных автомобилей. Необходимо развернуть информационно-телекоммуникационные элементы, обеспечивающие применение такого транспорта. Среди приоритетных направлений данного проекта — крупные города и транспортные коридоры «Север–Юг» и «Запад–Восток».

— Надо понимать, что мы стоим в преддверии существенных изменений вообще в деятельности автомобильного транспорта, появления так называемого беспилотного транспорта, он уже есть — он имеет локальное распространение, но тем не менее он уже существует. Мы, кстати, договаривались изменить законодательство в этой сфере, и это нужно сделать обязательно, — сказал премьер-министр.

Только за прошлый год правительство выделило 900 млн рублей на разработки в сфере электрического городского наземного транспорта и 600 млн рублей на беспилотные авто. В «дорожной карте» «Автонет» Национальной технологической инициативы (НТИ) поставлена цель с нуля создать в России отрасль беспилотного транспорта для пассажирских и грузовых перевозок, закрепиться на мировых рынках.

Сейчас заинтересованными министерствами и ведомствами составляется «дорожная карта» для тестирования беспилотных автомобилей. Ожидается, что первые испытания пройдут на трассах Новгорода, Владивостока и Калининградской области. В широкую продажу машины с автопилотом могут поступить уже к 2025 году, дорожная инфраструктура к этому времени должна соответствовать необходимым техническим требованиям.