С перелома снимут жгут

В Госавтоинспекцию поступил проект поправок в экзаменационные билеты для водителей. Его разработала Межрегиональная ассоциация автошкол (МААШ) совместно с НИИ Минздрава РФ. Они предложили исправить 14 билетов по первой помощи, где ранее нашли ошибки общественники. В ГИБДД тогда обещали принять меры, но пока не сделали этого.

Межрегиональная ассоциация автошкол совместно с Центральным НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ доработала экзаменационные билеты для будущих водителей, противоречащие правилам оказания первой помощи. Проект исправлений был доставлен в Госавтоинспекцию 12 января.

Поправки предложены в 14 из 20 билетов, касающихся первой помощи. Так, изменен ответ на вопрос о правильном положении рук при проведении сердечно-легочной реанимации: «давление на грудину выполняют основанием ладони одной руки, расположенной на середине грудной клетки, вторая ладонь помещается сверху, пальцы обеих рук берутся в замок». Ранее правильного ответа в экзаменационных материалах не предлагалось, пояснил «Известиям» ведущий научный сотрудник НИИ, член межведомственной рабочей группы по совершенствованию оказания первой помощи Леонид Дежурный.

Также в билетах предлагают заменить термин «искусственная вентиляция легких» (ИВЛ) на «искусственное дыхание». Именно его делают при первой помощи, а ИВЛ — медицинская процедура, подразумевающая использование оборудования.

При открытом переломе руки или ноги, сопровождающемся артериальным кровотечением, билеты предлагают наложить жгут выше раны на место перелома. Однако это может усугубить страдания человека или стать причиной дополнительных повреждений. Поэтому предложено считать верным наложение давящей повязки (этот вариант ответа уже есть в билетах, но не считается правильным).

— Я бы хотел посмотреть на того человека, кто это рекомендовал, если бы ему на место перелома наложили жгут. Это крайне болезненно, — отметил Леонид Дежурный.

Кроме того, специалисты предлагают отказаться от рекомендации извлекать из машины пострадавшего, если у него не прощупывается пульс. По мнению экспертов, вынимать раненого из автомобиля до приезда «скорой» следует только в самых крайних случаях — прежде всего при наличии угрозы для него.

При черепно-мозговой травме сейчас верной рекомендацией считается наложить импровизированную шейную шину. Эксперты же указали, что в приоритете — поддержание проходимости дыхательных путей (придав пострадавшим без сознания устойчивое боковое положение) и остановка кровотечения (прямым давлением на рану и наложением давящей повязки).

Если пострадавший подавился инородным телом, билеты предписывают обхватить его на уровне нижних ребер и резко их сдавить. В новой редакции указано, что обхватывать нужно в верхней части живота. На него же, а не на ребра следует и давить, причем сделать пять попыток.

Минздрав согласен с правками экспертов, сообщили «Известиям» в ведомстве.

В октябре 2017 года МААШ направила письмо на имя министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева с просьбой привести утвержденные ГИБДД билеты по первой помощи «в соответствие с требованиями законодательства». Как рассказала президент МААШ Татьяна Шутылева, в ноябре пришел ответ от Госавтоинспекции, в котором говорилось, что замечания к билетам «приняты во внимание и будут учтены». Однако за прошедшие месяцы никаких изменений не произошло. Автошколы же продолжают обучать будущих водителей неправильным и в некоторых случаях даже опасным методам оказания первой помощи пострадавшим в ДТП.

Леонид Дежурный рассказал, что, по исследованиям НИИ, около четверти пострадавших в ДТП, которые умерли до прибытия «скорой», имели шанс на выживание при оказании первой помощи. Если учесть, что в России ежегодно гибнут в автомобильных авариях 24 тыс. человек, то получается, что до 6 тыс. из них могли бы выжить.

— В моей практике очень редко встречались случаи, когда водители, попавшие в ДТП, грамотно оказали первую помощь пострадавшим, — рассказал заместитель главврача Московской областной станции скорой медицинской помощи Владимир Шичанин. — Порой лучше бы они ее вообще не оказывали. Неграмотными действиями можно усугубить травму и вызвать у пострадавшего травматический шок. Так что лучше ограничиться минимумом: освободить человека от сдавливающих предметов и попытаться остановить очевидное кровотечение. Однако обучать водителей навыкам оказания первой помощи всё же стоит.

По оценке руководителя Федерации автовладельцев России Сергея Канаева, сейчас навыками оказания первой помощи пострадавшим в ДТП владеют не более 10% водителей. По правилам дорожного движения, причастный к ДТП автомобилист обязан оказать первую помощь пострадавшим до приезда «скорой» и полиции.

В ГИБДД не смогли предоставить оперативный комментарий.