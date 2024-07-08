Средства ПВО уничтожили два БПЛА над Белгородской и Воронежской областями
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территориями Белгородской и Воронежской областей. Об этом 8 июля сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО два БПЛА уничтожены над территориями Белгородской и Воронежской областей», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Накануне, 7 июля, стало известно, что силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией Воронежской области. Попытки атаки киевского режима были совершены в период с 21:40 до 22:15 мск.
Тогда же губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что дроны ВСУ атаковали три населенных пункта Шебекинского городского округа, пострадавших не было.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.