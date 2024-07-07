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Дроны ВСУ атаковали три населенных пункта Белгородской области

Гладков сообщил, что дроны ВСУ атаковали населенные пункты Белгородской области
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали три населенных пункта Шебекинского городского округа Белгородской области, пострадавших нет. Об этом 7 июля написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В районе города Шебекино FPV-дрон сдетонировал на территории сельскохозяйственного предприятия. Повреждения выявлены у легкового автомобиля и комбайна», — отметил он.

В поселке Красное дрон повредил автомобиль, а в поселке Ленинский беспилотник сбросил взрывное устройство на территорию частного дома. Были повреждены дом и надворные постройки, добавил Гладков.

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Ранее, 6 июля, в результате обстрела со стороны ВСУ в Шебекино пострадал один мужчина, а также были повреждены дома и автомобили. Гладков уточнил, что мужчину доставили в больницу и после оказания медпомощи отправили на амбулаторное лечение.

Ранее, 5 июля, сообщалось, что в Шебекино из-за атаки ВСУ пострадал еще один мирный житель. Уточнялось, что в двух многоквартирных домах было повреждено остекление, также осколками посечен один автомобиль.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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