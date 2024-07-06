Мужчина пострадал в результате обстрела ВСУ Шебекино

В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Шебекино пострадал один мужчина, а также были повреждены дома и автомобили. Об этом 6 июля сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В результате прилета снаряда на территорию предприятия пострадал охранник: мужчина получил осколочные ранения шеи, плеча и предплечья», — говорится в сообщении.

Гладков уточнил, что мужчину доставили в больницу и оказали необходимую медицинскую помощь. Пострадавший отказался от госпитализации, и его отправили на амбулаторное лечение.

«Различные повреждения зафиксированы в 11 частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады, кровли, надворные постройки и заборы. <…> В одном социальном объекте и одном производственном предприятии повреждены остекление и фасад. Также осколками посечены четыре автомобиля и имеются повреждения на линии электропередачи», — добавил Гладков.

Он уточнил, что информация о повреждениях уточняется, а на месте разрушений работают оперативные службы.

Ранее, 5 июля, сообщалось, что в Шебекино из-за атаки ВСУ пострадал еще один мирный житель. Уточнялось, что в двух многоквартирных домах было повреждено остекление, также осколками посечен один автомобиль.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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