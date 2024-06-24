Сбей первым: как ВС РФ могут обезопасить города от воздушных налетов

Самый эффективный и надежный способ обезопасить Крымский полуостров и другие регионы России от атак с воздуха — наносить превентивные удары, работая на опережение, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Среди методов защиты они назвали также использование зенитно-ракетного, радиоэлектронного и авиационного прикрытия, проведение разведки мест базирования ракетных комплексов и создание региональных систем ПВО. В понедельник в МИД РФ назвали несомненной причастность США к удару по Севастополю, в результате которого пострадало более 150 человек. Как российские вооруженные силы могут защитить города от ракетных обстрелов и атак дронов — в материале «Известий».

Работа на опережение

В МИД России 24 июня заявили, то причастность США к удару по Севастополю не вызывает никаких сомнений.

«Вашингтон и его сателлиты создали и воспитали неонацистский режим в Киеве, активно пестуют и поддерживают своих украинских марионеток, ведут их руками войну против России и побуждают их к совершению актов международного терроризма», — говорится в сообщении.

Накануне в Минобороны России заявили, что все полетные задания в ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США. Поэтому ответственность за удар по мирным людям лежит на Вашингтоне, указали в ведомстве.

Обстрел пляжа в Севастополе. 23 июня 2024 года Фото: ИЗВЕСТИЯ

Все военные эксперты, опрошенные «Известиями», сошлись во мнении, что самый надежный способ обезопасить российские города от ракетных обстрелов — работа на опережение противника. По их словам, нужно находить места базирования ракетных комплексов, хранения ракет, командные пункты и тут же их уничтожать.

Также надо отслеживать маршруты выдвижения этих комплексов, следить за районами, откуда идут пуски, и поражать ракеты до их запуска. Цели и задачи противника — это вывести российскую ПВО из строя, а конечная — Крымский мост, рассказал «Известиям» экс-замглавкома ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенанта запаса Айтеч Бижев.

— И противник будет продолжать методично наносить удары по боевым порядкам зенитно-ракетных комплексов. Руководство Вооруженных сил и военно-политическое руководство этому моменту сейчас уделяет очень большое внимание.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Принимаются все меры — зенитно-ракетное, радиоэлектронное и авиационное прикрытие, а также уничтожают места, откуда ракеты запускают. Всё это в комплексе должно принести результат, — подчеркнул он.

Разведка безусловно ведется, иногда тщательный анализ обстановки с помощью средств космической, воздушной разведки помогает находить пусковые установки и уничтожать их вместе с боевыми расчетами, уточнил военный эксперт Алексей Леонков.

— Но дело в том, что эти установки и даже самолеты, которые несут ракеты Storm Shadow, стараются использовать из таких зон, которые не контролируются нами. Это если мы говорим про воздушное пространство. Если мы говорим про наземные объекты, то ВСУ работает по тактике «кочующая артиллерия». То есть они могут произвести запуск ракет с любой удобной точки и после поменять позицию, поэтому, чтобы их отлавливать, необходимо иметь дежурное звено наших самолетов в воздухе, чтобы они тоже реагировали на запуск, — подвел он итог.

Сбить с толку

Как отметил в беседе с «Известиями» доцент РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев, ракеты ATACMS наводятся с помощью американских БПЛА.

— Они находятся в нейтральных водах, поэтому если мы будем сбивать их, то Запад нам на эти действия начнет отвечать, — отметил он. — Так что тут надо идти по пути их «ослепления», чтобы нейтрализовать. Сейчас нам нужно усилить системы радиоэлектронной борьбы и, конечно, сделать всё необходимое, для того чтобы сломать эту систему наведения.

Ракеты ATACMS Фото: commons.wikimedia.org

Такое же мнение высказал и Алексей Леонков, подчеркнув, что в таких атаках целеуказание стран НАТО — космическое и воздушное — является ключевым звеном.

— Беспилотники, которые летают над акваторией Черного моря, определяют, где работают средства ПВО, и дальше по этим данным составляются полетное задание и тактика применения высокоточного оружия, — объяснил он.

«Сама проблема несколько шире, чем защита от ракетных атак»

В Севастополе все ракеты были сбиты, одна из них сошла с траектории и последовал самоподрыв, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Выходит, что такие ракеты надо перехватывать далеко от города, над морем, что сложно, — отметил он. — Сама проблема несколько шире, чем защита от ракетных атак. Участившиеся удары становятся всё более массированными — особенно много используется беспилотников. Нам надо принять решение и программу о создании местного ПВО. Есть МЧС, которое занимается чрезвычайными ситуациями, и в его рамках надо создавать подразделения ПВО и узлы гражданской обороны. У нас сейчас в каждом регионы есть специальный ситуационный центр, связанный с угрозами воздушных атак.

Фото: РИА Новости/Антон Вергун

Они работают только на оповещение населения. Этого мало. Нужны подразделения, которые бы прикрывали основные объекты хотя бы стрелковым оружием. Для дронов больше не надо. Для этого надо привлекать бизнес.

За последний месяц участились атаки ВСУ по территории Крыма. 23 июня Украина атаковала Севастополь пятью баллистическими ракетами ATACMS. По данным российского военного ведомства, в ходе отражения ракетной атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты ATACMS были перехвачены. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. В результате четыре человека погибли, 153 пострадали.

Ранее противник также предпринимал попытки аналогичных ударов, в частности, 21 июня дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 70 БПЛА, 24 мая три оперативно-тактические ракеты ATACMS, а 19 мая девять ракет и один БПЛА противника.