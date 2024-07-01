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В РФ пройдет эксперимент по маркировке пиротехники, огнетушителей и моторных масел

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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С 1 июля в России начнется эксперимент по маркировке отдельных видов пиротехнических изделий, огнетушителей и средств обеспечения пожарной безопасности, в том числе системы передачи извещений о пожаре, устройства дистанционного пуска пожаротушения.

«Причиной проведения эксперимента по маркировке в этой группе товаров стал возросший нелегальный оборот. Участились ситуации с неисправностью или некорректной работой огнетушителей и средств для обеспечения пожарной безопасности, а также случаи с реализацией небезопасной пиротехники. Одними из инициаторов пилота выступили МЧС России и участники отрасли. Оператор государственной системы маркировки готов к проведению данного эксперимента как с технической, так и с экспертной точки зрения», — сообщила «Известиям» руководитель товарной группы ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак») Варвара Михайлова.

Второй эксперимент, который стартует 1 июля, — маркировка отдельных видов смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей.

«По данным международной ассоциации «Антиконтрафакт», уровень нелегального оборота автомобильных масел варьируется от 50 до 60%. Маркировка этой товарной категории не только снизит количество контрафакта и фальсификата, но и повысит доверие потребителей к продукции легальных производителей», — добавила Варвара Михайловна.

Член правления Союза автосервисов Илья Плисов в свою очередь отметил, что за последние несколько лет ситуация с подделкой западных автомобильных масел стала полностью неконтролируемой, поэтому их маркировка очень важна.

«Владельцы автомобилей по привычке доверяют знакомым этикеткам, а содержимое канистр уже давно не соответствует упаковке. Ни голограммы, ни знаки РСТ и другие средства защиты не смогли исправить ситуацию. Возможно, что единственным методом защиты добросовестных производителей может оказаться «Честный знак». Сама работа с маркировкой, конечно, потребует изменения процессов, но они не сопоставимы с проблемами использования контрафактных продуктов», — пояснил Плисов.

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В конце мая сообщалось, что Министерство строительства и ЖКХ РФ поддержало предложение о проведении в России эксперимента по маркировки полимерных труб. Как пояснил «Известиям» директор по индустриальной маркировке ЦРПТ Дмитрий Горелик, участие в эксперименте позволит повысить прозрачность рынка, улучшить контроль над качеством продукции и снизить уровень фальсификации.

По его словам, коды маркировки на трубы могут быть нанесены с помощью лазерной гравировки или струйной печати. Нанесение кодов обеспечит легкость идентификации полимерных труб, улучшит их трассируемость и поможет предотвратить использование фальсифицированных или некачественных материалов в инженерных сетях, пояснил представитель системы маркировки.

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