Продюсер Рудковская сообщила о приезде американского рэпера Канье Уэста в Москву

Американский рэпер Канье Уэст приехал в Москву. Об этом в своем Telegram-канале сообщила 30 июня продюсер Яна Рудковская.

По его словам, он «остановился в самом сердце столицы».

«Скрестили пальцы по шоу в Лужниках! <...> Мегакрутой он конечно! Что тут вообще говорить!», — прокомментировала Рудковская.

Однако в информационном центре «Лужников» сообщили RT, что концерт Канье Уэста в Москве не планируется, все подтвержденные мероприятия находятся на официальном сайте.

Кроме того, глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников предположил в беседе с «Известиями», что Рудковская пытается вести переговоры с окружением рэпера, чтобы убедить его выступить в Москве.

Некоторые Telegram-каналы также утверждают, что Канье Уэст мог приехать в российскую столицу, предположительно, на день рождения российского модельера Гоши Рубчинского. Накануне дизайнеру исполнилось 40 лет.

Информация о приезде исполнителя в Россию уже появлялась ранее. Так, 30 мая сообщалось, что выступление Уэста запланировано на 8 июня и состоится на столичном стадионе «Лужники». Кроме того, Уэста якобы должна была сопровождать его супруга — Бьянка Цензори.

В тот же день создатель концертного агентства Эдуард Ратников TCI опроверг слухи о выступлении Канье Уэста в Москве. По его словам, договор является фейком, и рэпер Уэст не приедет в Россию в ближайшее время. Он отмечал, что возможность концерта обсуждалась месяц назад. Однако выступление звезды стоит не менее $5 млн, и никто не согласился выделить средства, поделился организатор.