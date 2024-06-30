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Праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге посетили гости из 16 стран

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Фото: пресс-служба Пятого канала
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Гости из 16 государств — Белоруссии, Киргизии, Узбекистана, Молдавии и африканских стран — посетили праздник выпускников «Алые паруса», который прошел в Санкт-Петербурге. 28 июня на Дворцовой площади собрались десятки тысяч выпускников.

Почетными гостями стали 545 выпускников из городов Донецкой Народной Республики, в том числе города-побратима Санкт Петербурга — Мариуполя. Праздник посетили иностранные журналисты и блогеры из Турции, ОАЭ, Китая, Вьетнама, Венесуэлы, Армении и других государств.

К собравшимся обратился губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, который в своем выступлении отметил роль учителей и родителей.

«Сегодня город и вся Россия приветствуют вас на пороге взрослой жизни. Теперь вы всё решаете сами. Учителя вам дали знания. Родители передали опыт. Все эти годы они были рядом с вами. Спасибо им! А наш президент открыл вам все пути к знаниям, к учебе, к достойной работе, к созданию крепкой и счастливой семьи. Вам строить мощную и великую Россию, защищать и оберегать честь и достоинство нашей Родины. Сегодня с вами вся Россия!» — сказал он.

Официальную часть праздника открыл знаковый для проходящего в России Года семьи номер. С помощью графики, цирковых артистов и декораций на Дворцовой площади из семечка выросло и зацвело дерево — символ огромной семьи России.

Ведущими праздника в этом году стали Митя Хрусталев и Ида Галич. Режиссерами-постановщиками концерта на Дворцовой площади выступили Владислав Кабанов и Максим Ахтямов.

Свои хиты на главной сцене лета исполнили AMIRCHIK, IOWA, ST, Тося Чайкина, Алсу, Люся Чеботина и Ваня Дмитриенко. Номера были сгруппированы по блокам: школа и институт, спортивная команда, театр, работа, музыкальная группа, родители, Родина. Каждое из этих понятий раскрывало тему семьи.

В блоке «Театр — моя семья» выступил классический оркестр Cagmo. Для них подготовили специальную декорацию в виде шарманки. Прозвучали хиты культовой рок-группы «Король и Шут» в неожиданной аранжировке.

Кроме того, певица IOWA организовала для всех тренировку на велотренажерах, а во время выступления рэпера ST на сцене появилась огромная чугунная чаша с эффектом вытекающего из нее расплавленного железа.

Во время выступления Тоси Чайкиной на крыше появились артисты в скафандрах. А воздушные гимнасты сопровождали композиции в исполнении Алсу. Ваня Дмитриенко провел мастер-класс по современному исполнению популярного танца матросов «Яблочко». Хедлайнером концерта стал исполнитель МОТ.

Каждый трек сопровождала графика. Контент транслировался на тысяче квадратных метров мультимедийных экранов. Благодаря множеству подъемных механизмов и специальным экранам можно было быстро менять декорации и переносить действие из одной локации в другую.

После полуночи действие перенеслось в акваторию Невы. Кульминацией праздника стало красочное шоу на воде, режиссером-постановщиком которого уже несколько лет является Михаил Колпахчиев. Театрализованное представление развернулось на 10 локациях.

Главный символ праздника бриг «Россия» с алыми парусами вошел в створ Троицкого моста под залпы салютов. В этом году пиротехническое оборудование также было установлено и на Дворцовом мосту. Во время финальной песни «Нас миллионы» на корабле раскрылся кристалл — символ любви, который подарил миру новую жизнь.

Впервые в этом году световую поддержку оказала и городская телебашня: на ее конструкции появился главный символ праздника — развевающиеся на ветру алые паруса.

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Пятый канал вел прямую трансляцию праздника. Выпускной также освещали более 70 крупных российских СМИ.

Праздник выпускников прошел в юбилейный, 20-й раз после возобновления традиции празднования. Он был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

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