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К новым берегам: праздник «Алые паруса» расширил географию

Маршрут корабля продлили, главная сцена стала гигантским деревом — какие еще сюрпризы ждали выпускников и их семьи на грандиозном шоу
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Главный в стране праздник выпускников состоялся. Десятки тысяч петербургских 11-классников, а также их ровесники из Крыма, ДНР, ЛНР, Гагаузии, стран СНГ и Африки встретили бриг «Россия» на набережных Невы и увидели выступления популярных артистов. На инновационную «бионическую» сцену перед Главным штабом вышли МОТ, Люся Чеботина, ST, Ваня Дмитриенко и другие кумиры нового поколения. А музыкальный мини-спектакль театра «Трикстер» и оркестра CAGMO на песни «Короля и шута» стал подарком не только для детей, но и для их родителей, смотревших шоу в прямой трансляции Пятого канала. Корреспондент «Известий» разделил радость момента с ребятами, вступающими во взрослую жизнь.

Погода на пятерку

В 20-й раз после своего возрождения прошел праздник выпускников «Алые паруса». Славная петербургская традиция, уходящая корнями еще в 1968-й, в конце 1970-х была прервана, и возобновили ее только в 2005 году: идею подал президент Владимир Путин, а за реализацию взялись Акционерный Банк «РОССИЯ», правительство Санкт-Петербурга и Пятый канал.

Грандиозное шоу, как и прежде, стартовало на Дворцовой площади, где десятки тысяч только что закончивших школу ребят окружили футуристическую сцену, открытую к обзору с разных сторон и увенчанную трехуровневой крышей с волнообразными экранами. Инженеры, работавшие над этой конструкцией, признались «Известиям», что задача была вдвойне непростой из-за необходимости предусмотреть возможность сильного ветра. Но погода в этот вечер, кажется, тоже решила сделать подарок выпускникам: никаких бурь, на небе — ни единого облачка. Даже дневная жара к 22 часам спала.

Праздник «Алые паруса»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Зато было по-настоящему жарко от горячих хитов звезд российской эстрады: лайн-ап концерта объединил самых актуальных исполнителей сезона. Это AMIRCHIK, IOWA, Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Алсу, ST и хедлайнер шоу МОТ.

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Ну а официальный старт празднику по традиции дал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, символически ударив в рынду.

Праздник «Алые паруса»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Сегодня город и вся Россия приветствуют вас на пороге взрослой жизни. Теперь вы решаете всё сами. И наша страна — свободная Россия — сегодня тоже всё решает сама. Так было 300 лет назад, когда Петр I создал Российскую империю, основал Санкт-Петербург. Так и сейчас — наш президент продолжает дело Петра Великого. Так будет завтра, потому что у нас есть вы — наши наследники! Сегодня с вами вся Россия! — воскликнул губернатор, и в ответ ему толпа стала скандировать «Россия!».

Вся Россия одна семья

Предваряя концертные номера, ведущие Дмитрий Хрусталев и Ида Галич рассказали о сквозной теме вечера. Поскольку 2024-й был объявлен Годом семьи, организаторы решили показать в шоу разные грани и воплощения этого понятия. Ведь семья в широком смысле — это не только родственники, но и трудовой коллектив, и народ. Визуальным символом концепции стало появившееся в самом начале на экранах сцены изображение огромного дерева, крона которого раскинулась на волнообразных «бионических» поверхностях крыши.

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Но особенно символичным в контексте семейной темы оказался продемонстрированный на экранах фрагмент мариупольского праздника «Алые паруса», который прошел 23 июня. С 2022 года азовский город — побратим Санкт-Петербурга. И вот уже в третий раз ребята из ДНР тоже загадали желание, увидев приближение яхты «Ассоль». Ну а лучшие из выпускников после этого отправились в Северную столицу — и уже на Дворцовой площади смогли почувствовать себя одной семьей с петербургскими школьниками, глядя вместе с ними на кадры из своих родных мест.

Праздник «Алые паруса»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Для Риты Кузубовой из Мариуполя праздник в Питере стал двойным: «Алые паруса» совпали с днем ее рождения. После вручения аттестатов, которое состоялась в Петербурге в пятницу днем с участием министра просвещения Сергея Кравцова и Александра Беглова, девочка поделилась с «Известиями», что такого многолюдного празднования у нее еще не было.

— Я очень жду «Алых парусов»! Думаю, праздник будет очень хороший! — выразила уверенность Рита. И не зря: вместе со своими товарищами она осталась в полном восторге от увиденного.

Праздник «Алые паруса»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«На «Алых парусах» настроение лучшее просто», — не сдерживает эмоций еще одна школьница из Мариуполя Настя Васильева. «Адреналин выше крыши, я не знаю, просто с ума схожу от этого!» — признается Настя Кузнецова.

К слову, «Алые паруса» посетили, помимо россиян, выпускники из стран СНГ, Гагаузии и даже из Африки. Немало иностранцев приехали и в качестве журналистов. Праздник освещали корреспонденты из Китая, Вьетнама, ОАЭ, Венесуэлы, Вьетнама, Ливана и других государств.

Оркестр на шарманке

Яркой особенностью шоу на Дворцовой стал реквизит — многократно увеличенные предметы, например, чаша металлургического завода, окруженная снопом искр (в номере ST «Классика»), или вырастающая из сцены прямо на глазах публики огромная шарманка, на крыше которой оказывается настоящий оркестр — петербургский коллектив CAGMO.

Вместе с хором музыканты исполнили подборку из нестареющих песен группы «Король и шут». «Лесник», «Кукла колдуна», «Проклятый старый дом», «Грохочет гром» прозвучали в неожиданных аранжировках, а в это время на авансцене развернулось красочное представление, соединяющее цирк, пантомиму и хореографию. Вдохновившись хоррор-эстетикой «КиШ», театральная компания «Трикстер» создала фантасмагорию с причудливыми костюмами и ростовыми куклами. Визуальную составляющую дополняли экранные заставки в стиле киберпанк.

Праздник «Алые паруса»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Впрочем, театральных элементов хватало и в других сетах. IOWA, выйдя в красном боксерском халате, устроила на сцене бойцовский поединок: получилась неожиданная смысловая «рифма» строкам «Пульсом бьет бит». А во время выступления Тоси Чайкиной с песней «Я не хочу сидеть дома» акробаты танцевали прямо на крыше, обыгрывая космическую тему, так что новые высоты были покорены не только фигурально, но и буквально. Чайкина призналась «Известиям», что от публики она в восторге.

— Я очень рада, что это случилось. Так много счастливых лиц — ребят, которые перешли в новый жизненный этап! Моя миссия — вдохновить их, — поделилась Тося. И посетовала, что у нее самой выпускного вовсе не было — она закончила только девять классов.

Праздник «Алые паруса»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Рэперу ST повезло немного больше: со школой он прощался в ДК, под дискотеку и игру в бильярд. Но с «Алыми парусами» это всё равно не сравнить.

— Такого, чтобы кто-то выступал, у нас точно не было. Это невероятно круто! — поделился рэпер с «Известиями». Днем же в преддверии выступления он плавал на лодке и видел бриг «Россия».

Корабль ждал момента, когда его алые паруса поднимутся и наполнятся ветром, который унесет выпускников в светлое будущее! — поэтично высказался артист.

По новому пути

И наконец это свершилось. На фоне невероятного салюта, окрасившего ночное небо Петербурга, символ праздника — корабль под алыми парусами — величественно вошел в акваторию Невы, сопровождаемый (сюрприз!) флайбордистами: подобно дельфинам, они прыгали в воду и снова взлетали над рекой.

Праздник «Алые паруса»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Зрители прямой трансляции в это время наблюдали не только красочное водно-пиротехническое шоу, но еще и театрально-хореографические мизансцены, складывающиеся в романтическую историю пары. Под переаранжированные песни разных лет, от «Нажми на кнопку» группы «Технология» до «Миллиона голосов» Полины Гагариной, юноша и девушка знакомились, начинали отношения, испытывали соблазны, а в итоге шли под венец, создавали новую семью.

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Метафоричным отражением этого финала стал неожиданный элемент на носу брига, прежде в шоу не появлявшийся: светящееся яйцо, которое, раскрываясь, превращалось в цветок. Но им и флайбордистами новшества не ограничились: сам маршрут корабля был изменен.

Праздник «Алые паруса»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Парусник проследовал от Летнего сада через разведенные Троицкий и Дворцовый мосты, а разворот совершил перед Адмиралтейской набережной. Таким образом, путь его оказался длиннее. И даже после окончания фейерверка восхищенные зрители еще могли какое-то время любоваться бригом, провожая его взглядом...

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