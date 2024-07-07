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Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Воронежской областью

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Фото: Global Look Press/MOD Russia
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией Воронежской области. Об этом 7 июля сообщили в Минобороны РФ.

«C 21:40 до 22:15 мск 7 июля пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Воронежской области», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

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В ночь на воскресенье, 7 июля, Воронежскую область атаковали беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). О пострадавших не сообщалось, но в результате падения обломков дронов загорелся склад, а в Подгоренском районе началась детонация взрывоопасных объектов.

На фоне этих событий был введен режим чрезвычайной ситуации в границах населенного пункта района. Около 50 человек были эвакуированы в пункт временного размещения на время устранения последствий атаки украинского беспилотника. Позднее стало известно, что ситуация в Подгоренском районе после падения обломков беспилотника нормализуется, детонация возникает реже. Саперы начали обследование населенных пунктов.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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