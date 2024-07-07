Под Воронежем сняли часть ограничений из-за детонации взрывоопасных объектов

Власти Воронежской области отменили частичные ограничения, введенные из-за детонации взрывоопасных объектов. Об этом 7 июля сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

«Частично отменили ранее введенные ограничения и открыли транзитное движение через село. Обследовали участки тех граждан, которые хотят вернуться в свои дома», — написал он.

По данным Гусева, ситуация в Подгоренском районе после падения обломков беспилотника нормализуется, детонация возникает реже. Саперы начали обследование населенных пунктов.

В результате происшествия сильно пострадал один частный дом и две хозяйственные постройки. У нескольких зданий повреждены фасады и окна.

Районные комиссии по установлению ущерба приступят к работе сразу после окончания проверки территории специалистами, заключил Гусев.

В ночь на воскресенье Воронежскую область атаковали беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). О пострадавших не сообщалось, но в результате падения обломков дронов загорелся склад, а в Подгоренском районе началась детонация взрывоопасных объектов.

На фоне этих событий был введен режим чрезвычайной ситуации в границах населенного пункта района. Около 50 человек были эвакуированы в пункт временного размещения на время устранения последствий атаки украинского беспилотника.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.