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В населенном пункте Воронежской области ввели режим ЧС после инцидента с БПЛА

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В Воронежской области в границах населенного пункта Подгоренского района, где в ночь на 7 июля произошло ЧП с украинским беспилотником, ввели режим ЧС. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Пока детонация взрывоопасных объектов продолжается. В результате одного из взрывов загорелась хозпостройка жилого дома. Пожар уже ликвидировали. Пострадавших нет», — написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что был перекрыт участок автомобильной дороги, которая проходит через населенный пункт. Также идет эвакуация жителей в пункты временного размещения. Гусев уточнил, что на месте работают оперативные службы.

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Ночью регион атаковали беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате падения обломков дронов загорелся склад, в Подгоренском районе началась детонация взрывоопасных объектов.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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