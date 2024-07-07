В населенном пункте Воронежской области ввели режим ЧС после инцидента с БПЛА
В Воронежской области в границах населенного пункта Подгоренского района, где в ночь на 7 июля произошло ЧП с украинским беспилотником, ввели режим ЧС. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Пока детонация взрывоопасных объектов продолжается. В результате одного из взрывов загорелась хозпостройка жилого дома. Пожар уже ликвидировали. Пострадавших нет», — написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что был перекрыт участок автомобильной дороги, которая проходит через населенный пункт. Также идет эвакуация жителей в пункты временного размещения. Гусев уточнил, что на месте работают оперативные службы.
Ночью регион атаковали беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате падения обломков дронов загорелся склад, в Подгоренском районе началась детонация взрывоопасных объектов.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.