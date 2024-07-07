В Воронежской области в результате падения обломков БПЛА загорелся склад

В Воронежской области в результате падения обломков украинских беспилотников загорелся склад. Об этом 7 июля сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА над территорией Воронежской области. При падении их остатков произошел пожар на одном из складов. В Подгоренском районе началась детонация взрывоопасных объектов», — написал он в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. На месте работают оперативные службы, военные и представители власти для ликвидации ЧС. Губернатор подчеркнул, что для эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов подготовили автобусы.

Накануне силы ПВО в период с 21:15 по 23:20 сбили семь украинских дронов над Белгородской областью. Также беспилотники в регионе были уничтожены в 14:20 и 18:45.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.