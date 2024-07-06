Силы ПВО сбили еще один украинский БПЛА над Белгородской областью
Над Белгородской областью уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с помощью российских средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 6 июля сообщили в Минобороны РФ.
«Около 18:45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа», — сказано в заявлении ведомства.
Ранее в этот день еще один дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) был уничтожен над Белгородской областью. Средства ПВО сбили его около 14:20.
Кроме того, в ночь на 6 июля были уничтожены восемь украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями. Средства ПВО сбили над первой семь дронов, а над второй — один.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.