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Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

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Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом 6 июля сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сказано в заявлении ведомства.

Там уточнили, что дрон ВСУ был сбит около 14:20.

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В ночь на 6 июля средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями. Над первой были сбиты семь дронов, в над второй — один.

Накануне, 5 июля, средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью. Первый дрон был сбит около 09:00, второй — около 10:50, третий — около 13:40. В этот день в Белгороде и Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском городском округе несколько раз объявлялась ракетная опасность.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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