Силы ПВО РФ уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) утром 5 июля сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Попытка атаки отражена около 09:00 мск.
Минувшей ночью средства ПВО уничтожили 50 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Кубанью, Ростовской и Запорожской областями.
Тогда же губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что несколько гражданских объектов получили повреждения при падении обломков беспилотников ВСУ в Приморско-Ахтарске. Позднее стало известно, что в результате атаки украинских боевиков пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Впоследствии пострадавшая шестилетняя девочка скончалась в больнице.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.