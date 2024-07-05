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Сюжет:

Гражданские объекты в Краснодарском крае повреждены в результате атаки ВСУ

Кондратьев: гражданские объекты в Краснодарском крае повреждены при атаке ВСУ
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Несколько гражданских объектов в Краснодарском крае получили повреждения при падении обломков беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 5 июля сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Киевский режим предпринял очередную попытку атаковать с помощью БПЛА гражданские объекты на территории края. В Приморско-Ахтарске наши ПВО сбили несколько беспилотников. При падении их фрагментов, по предварительной информации ЕДДС Приморско-Ахтарского района, есть повреждения гражданских объектов на территории города», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что на данный момент на местах происшествия работают сотрудники спецслужб, проводится оценка ущерба. Предварительно, пострадавших среди жителей города нет.

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Одним из главных средств противодействия атакам ракет и беспилотников эксперты называют превентивные удары

Накануне, 4 июля, в Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны сбили над территорией Белгородской области беспилотник ВСУ. Попытка атаки была пресечена примерно в 12:00 мск.

Тогда же губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что два украинских беспилотника упали в селе Московском. Инфраструктура не пострадала, уточнил он.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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