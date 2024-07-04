Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией Белгородской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 4 июля, сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в заявлении ведомства.

Из сообщения Минобороны следует, что дрон ВСУ был сбит над регионом около 12:00.

Ранее в этот день губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что два украинских беспилотника упали в селе Московском. Инфраструктура не пострадала, уточнил он.

В ночь на 4 июля средства ПВО уничтожили также четыре украинских дрона над Брянской, Белгородской и Тамбовской областями.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.