Ракетную опасность объявили в Белгороде, Белгородском районе и Шебекино

В Белгороде, Белгородском районе и Шебекино объявлена ракетная опасность. Об этом 5 июля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Город Белгород и Белгородский район, Шебекино и Шебекинский округ — ракетная опасность», — написал он в Telegram-канале.

Гладков призвал местных жителей спуститься в подвалы и оставаться там до сигнала «Отбой ракетной опасности».

Позже он проинформировал об отбое сигнала.

Между тем Минобороны России сообщило об уничтожении средствами противовоздушной обороны (ПВО) беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области. Отмечается, что попытка совершить террористическую атаку с применением дрона самолетного типа была пресечена около 10:50.

Ранее в этот день силы ПВО также уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над регионом. Попытка атаки была отражена около 09:00.

До этого, 3 июля, в селе Новостроевка-Вторая Белгородской области в результате сброса боеприпаса с беспилотника ВСУ пострадала семья из трех человек, в том числе ранения получил подросток. В этот же день Гладков сообщал о том, что при артиллерийском обстреле окраины города Шебекино были ранены трое мужчин.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.