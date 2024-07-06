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Силы ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями
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Силы ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями

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Фото: РИА Новости
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территориями Курской и Белгородской областей. Об этом 6 июля сообщили в Министерстве обороны России.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены семь БПЛА над территорией Курской области и один БПЛА над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

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Ранее, 5 июля, средства ПВО уничтожили три украинских беспилоника над Белгородской областью. Первый дрон был сбит около 09:00, второй — около 10:50, третий — около 13:40. В этот день в Белгороде и Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском городском округе несколько раз объявлялась ракетная опасность.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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