Силы ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территориями Курской и Белгородской областей. Об этом 6 июля сообщили в Министерстве обороны России.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены семь БПЛА над территорией Курской области и один БПЛА над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Ранее, 5 июля, средства ПВО уничтожили три украинских беспилоника над Белгородской областью. Первый дрон был сбит около 09:00, второй — около 10:50, третий — около 13:40. В этот день в Белгороде и Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском городском округе несколько раз объявлялась ракетная опасность.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.