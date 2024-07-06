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Силы ПВО уничтожили семь БПЛА над территорией Белгородской области

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом 6 июля сообщили в Минобороны РФ.

«В период с 21:15 по 23:20 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО семь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

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В тот же день МО РФ сообщало об уничтожении беспилотников над Белгородской областью в 14:20 и 18:45.

Кроме того, в ночь на 6 июля были уничтожены восемь украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями. Средства ПВО сбили над первой семь дронов, а над второй — один.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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