Силы ПВО уничтожили семь БПЛА над территорией Белгородской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом 6 июля сообщили в Минобороны РФ.

«В период с 21:15 по 23:20 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО семь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В тот же день МО РФ сообщало об уничтожении беспилотников над Белгородской областью в 14:20 и 18:45.

Кроме того, в ночь на 6 июля были уничтожены восемь украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями. Средства ПВО сбили над первой семь дронов, а над второй — один.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.