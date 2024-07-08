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Си Цзиньпин провел встречу с премьер-министром Венгрии

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Фото: REUTERS/Sputnik/Valeriy Sharifulin/Pool
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках своего официального визита в Китай. Об этом 8 июля сообщило агентство Xinhua

«8 июля председатель КНР Си Цзиньпин встретился в Пекине с премьер-министром Венгрии Орбаном», — говорится в публикации.

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Орбан прибыл в Пекин ранее в этот день. В министерстве иностранных дел Китая сообщили, что в рамках визита премьер-министра Венгрии запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпинем. Отмечается, что они проведут углубленный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

7 июля венгерский журналист Сабольч Паньи сообщил, что в данный момент Орбан находится на пути в Китай. По его словам, эта поездка держалась венгерскими властями в секрете.

Тогда же министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто посоветовал европейским политикам «пристегнуть ремни» и внимательно следить за дальнейшими действиями премьер-министра страны Виктора Орбана в рамках «миротворческой миссии» на следующей неделе. Он также отметил, что председательство Венгрии в Совете Европейского союза станет миротворческой миссией. За день до этого Орбан заявил изданию Die Welt, что намерен провести на следующей неделе несколько «таких же неожиданных» встреч, как его недавние переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

5 июля Орбан с делегацией прибыл в Москву и встретился с президентом РФ. Они обсудили многие актуальные международные вопросы, в том числе и пути урегулирования конфликта на Украине. Визит Орбана в Россию вызвал шквал критики среди европейских политиков, кроме того, беспокойство из-за его встречи с Путиным выразили и в Белом доме.

До этого, 2 июля, глава венгерского правительства также встретился и с президентом Украины Владимиром Зеленским, срок полномочий которого истек 20 мая. Орбан на переговорах предложил план по урегулированию конфликта, от которого Зеленский отказался.

1 июля Венгрия вступила в права на председательство в Совете ЕС на полгода, до конца 2024 года. Страна находится в серьезных разногласиях с руководством Евросоюза по ряду вопросов, в том числе по поводу конфликта на Украине и миграции.

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