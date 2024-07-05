Боррель исключил любые официальные контакты ЕС с Путиным

Евросоюз (ЕС) исключает любые официальные контакты с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 5 июля заявил глава дипслужбы объединения Жозеп Боррель.

Таким образом он прокомментировал сообщения европейских СМИ, в которых говорится, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует визит в Москву.

«Орбан не получал мандата от Совета ЕС на визит в Москву. <...> Позиция [Брюсселя] исключает официальные контакты между ЕС и президентом Путиным», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте дипломатической службы союза.

Боррель также подчеркнул, что вероятный приезд Орбана в российскую столицу может проходить исключительно в плоскости двусторонних отношений Венгрии и РФ. Так, резюмировал дипломат, премьер-министр Венгрии не представляет ЕС ни в какой форме.

Также в этот день венгерский премьер-министр отметил, что, несмотря на то что председательство Венгрии в ЕС не дает мандата на переговоры по Украине, Будапешт может стимулировать стороны к началу процесса, завершением которого станет их диалог. Он напомнил, что ЕС запретил кому-либо вести переговоры с Владимиром Путиным, но если их инициирует украинский лидер Владимир Зеленский, то «европейцы не будут возражать», добавил он.

Ранее, 4 июля, глава Евросовета Шарль Мишель на своей странице в социальной сети X (бывш. Twitter) обратил внимание, что Орбан не может вести переговоры с Путиным от лица ЕС по мирным переговорам с украинской стороной. Разговоров о мире на Украине не может проходить без непосредственного участия Киева, подчеркнул он.

Последний раунд переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.