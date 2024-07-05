Реклама
Прямой эфир
Мир
В Крыму назвали политику НАТО по Украине захватом исторических территорий РФ
Мир
Додик пообещал не допустить вступления Боснии и Герцеговины в НАТО
Общество
Пожар на нефтебазе в станице Ленинградской на Кубани ликвидировали
Общество
Синоптики пообещали москвичам сухую погоду и до +29 градусов 7 июля
Мир
Во Франции проходит голосование во втором туре парламентских выборов
Общество
Певица Алсу подала иск о разделе имущества с мужем
Армия
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Общество
В Москве более 30 тыс. человек приняли участие в ночном велофестивале
Экономика
The Telegraph указала на катастрофу для Украины из-за возможного дефолта
Общество
Окончание выставки-форума «Россия» на ВДНХ отметили масштабным концертом
Мир
И.о. премьера Болгарии осудили в Киеве за слова о мирных переговорах с РФ
Общество
Один из сыновей священника Ащеулова может стать фигурантом нового уголовного дела
Общество
В Бурятии у 75 отравившихся едой из кафе подтвердился сальмонеллез
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Рязанской области
Мир
Первая жена Фиделя Кастро Мирта Диас-Баларт умерла в Испании в 95 лет
Мир
В Вашингтоне перед саммитом НАТО прошла акция против альянса
Армия
ВС РФ уничтожили две пусковые установки ЗРК Patriot под Одессой
Сюжет:

Орбан исключил посредничество в переговорах России и Украины от лица ЕС

Орбан: председательство Венгрии в ЕС не дает мандата на переговоры по Украине
0
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председательство Венгрии в Евросоюзе (ЕС) не дает мандата на переговоры по Украине, но страна может стимулировать стороны к началу пути, в конце которого будут переговоры. Об этом заявил 5 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью радиостанции Kossuth.

«Еще раз уточню: председательство Венгрии в ЕС не дает мандата на переговоры от имени ЕС, но мы можем выяснить, как далеко готовы пойти стороны, и после того, как выясним, лидеры ЕС уже вместе могут принимать решения, а после решений уже можно будет вести переговоры. От этого мы, к сожалению, пока далеко», — добавил политик.

Орбан подчеркнул, что у Венгрии нет «достаточного веса», но она может помочь как средство в руках людей, желающих мира. Будапешт в состоянии побудить стороны конфликта к пути, в конце которого состоятся переговоры.

Орбан также добавил, что ЕС запретил кому-либо вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, однако диалога с Россией можно достичь с помощью украинского президента.

«Если он инициирует переговоры о прекращении огня, европейцы не будут возражать», — указал он.

Гость с программой: Орбан впервые за 12 лет приехал в Киев и предложил прекратить огонь
Какие цели преследует премьер Венгрии и услышат ли его местные власти

Ранее, 4 июля, глава Евросовета Шарль Мишель на своей странице в социальной сети X (бывш. Twitter) обратил внимание, что Орбан не может вести переговоры с Путиным от лица ЕС по мирным переговорам с украинской стороной. Разговоров о мире на Украине не может проходить без непосредственного участия Киева, подчеркнул он.

До этого, 2 июля, Орбан прибыл в Киев, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, срок полномочий которого истек 20 мая. Венгерский лидер предложил ему рассмотреть возможность прекращения огня для начала переговоров с Россией. Помимо этого, он выразил желание наладить отношения с Украиной и подписать с нею соглашение о глобальном сотрудничестве.

Позже премьер-министр Венгрии в интервью журналу Die Weltwoche заявил, что Зеленскому не очень понравилась идея временно прекратить огонь и в этот период разработать план урегулирования. Президент Украины сказал главе венгерского правительства, что в прошлом переживал отрицательный опыт с перемириями, которые он «интерпретировал как вредящие Украине».

Последний раунд переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024