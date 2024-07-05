Орбан исключил посредничество в переговорах России и Украины от лица ЕС

Председательство Венгрии в Евросоюзе (ЕС) не дает мандата на переговоры по Украине, но страна может стимулировать стороны к началу пути, в конце которого будут переговоры. Об этом заявил 5 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью радиостанции Kossuth.

«Еще раз уточню: председательство Венгрии в ЕС не дает мандата на переговоры от имени ЕС, но мы можем выяснить, как далеко готовы пойти стороны, и после того, как выясним, лидеры ЕС уже вместе могут принимать решения, а после решений уже можно будет вести переговоры. От этого мы, к сожалению, пока далеко», — добавил политик.

Орбан подчеркнул, что у Венгрии нет «достаточного веса», но она может помочь как средство в руках людей, желающих мира. Будапешт в состоянии побудить стороны конфликта к пути, в конце которого состоятся переговоры.

Орбан также добавил, что ЕС запретил кому-либо вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, однако диалога с Россией можно достичь с помощью украинского президента.

«Если он инициирует переговоры о прекращении огня, европейцы не будут возражать», — указал он.

Ранее, 4 июля, глава Евросовета Шарль Мишель на своей странице в социальной сети X (бывш. Twitter) обратил внимание, что Орбан не может вести переговоры с Путиным от лица ЕС по мирным переговорам с украинской стороной. Разговоров о мире на Украине не может проходить без непосредственного участия Киева, подчеркнул он.

До этого, 2 июля, Орбан прибыл в Киев, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, срок полномочий которого истек 20 мая. Венгерский лидер предложил ему рассмотреть возможность прекращения огня для начала переговоров с Россией. Помимо этого, он выразил желание наладить отношения с Украиной и подписать с нею соглашение о глобальном сотрудничестве.

Позже премьер-министр Венгрии в интервью журналу Die Weltwoche заявил, что Зеленскому не очень понравилась идея временно прекратить огонь и в этот период разработать план урегулирования. Президент Украины сказал главе венгерского правительства, что в прошлом переживал отрицательный опыт с перемириями, которые он «интерпретировал как вредящие Украине».

Последний раунд переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.