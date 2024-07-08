В прогрессе диалога: как Орбан пытается остановить украинский кризис

Виктор Орбан вслед за Киевом и Москвой посетит Пекин — его необъявленный визит в Китай может начаться уже 8 июля, сообщили венгерские СМИ со ссылкой на источники. Ранее, 7 июля, министр иностранных дел страны Петер Сийярто посоветовал европейским политикам «пристегнуть ремни» и внимательно следить за «миротворческой миссией» Орбана. Подобные слова стали реакцией на осуждение, которому подвергся премьер-министр Венгрии после своей встречи в Москве с Владимиром Путиным. Западные политики, среди прочего, усомнились в роли Венгрии как председателя ЕС. Эксперты уверены, что Будапешт может сыграть конструктивную роль в разрешении конфликта на Украине, несмотря на то, что такая политика осложняет его отношения с Брюсселем. Насколько дипломатические усилия венгерского премьера приближают разрешение кризиса — в материале «Известий».

Орбан приехал в Москву обсуждать Украину

Прошедшая неделя ознаменовалась громким и неожиданным событием — 5 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан совершил необъявленный визит в Москву. Он последовал всего через несколько дней после приезда политика в Киев. Событие стало резонансным, так как лидеры стран ЕС и НАТО избегают диалога с российской стороной, а последним из западных политиков Москву посещал канцлер Австрии Карл Нехаммер — в апреле 2022 года.

В российскую столицу венгерский премьер приехал ради переговоров с Владимиром Путиным. Разговор двух лидеров при участии делегаций, в которые входили главы МИД обеих стран, продолжался почти три часа. Среди представителей российской стороны был и Владимир Мединский, который возглавлял делегацию от РФ на сорванных Западом переговорах Москвы и Киева весной 2022 года в Стамбуле.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве. 5 июля 2024 года Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

По итогам встречи в интервью швейцарскому еженедельнику Die Weltwoche Орбан заявил, что президент РФ «не оптимистично» настроен в отношении прекращения огня до мирных переговоров, потому что украинцы будут использовать его в своих целях.

По словам Виктора Орбана, Владимир Путин сказал ему, что любые переговоры по Украине без РФ лишены смысла, но Россия готова вести их на основе Стамбульских соглашений. Речь идет о договоренностях, достигнутых на последнем раунде переговоров в Турции 29 марта 2022 года. Но Киев в итоге официально отказался от контактов с Москвой, как потом выяснилось, по настоянию на тот момент премьера Великобритании Бориса Джонсона. А 4 октября того же года Украина на законодательном уровне отказалась от проведения переговоров с российской стороной.

Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле. 29 марта 2022 года Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин

При этом Москва не только не повторила этот шаг, но и продолжает продвигать возможность диалога. Так, 14 июня на встрече с руководством МИД РФ, Путин назвал условия для запуска мирного процесса: прежде всего это полный вывод украинских военных с территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также внеблоковый статус Украины. Глава РФ отметил, что в случае начала отвода войск из упомянутых регионов, а также после уведомления Москвы об отказе Киева от вступления в НАТО, он «в ту же минуту» отдаст приказ о прекращении огня и начале переговоров.

До визита в Москву, Орбан заехал в Киев, в котором не был 12 лет. Обсуждая ситуацию на Украине, он также предложил Владимиру Зеленскому рассмотреть возможность прекращения огня для начала переговоров с Россией. В украинской столице эту инициативу не приняли.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Украины Владимир Зеленский (полномочия истекли 20 мая 2024 года) во время встречи в Киеве. 2 июля 2024 года Фото: REUTERS

При этом у сторон есть давние разногласия, которые Орбан, наверняка, обсудил с Зеленским. Они связаны с дискриминацией этнического меньшинства — закарпатских венгров (например, запрет на обучение на венгерском языке), а также венгерских компаний. В частности, на Украине продолжаются попытки судебного преследования крупнейшего фармацевтического концерна страны Gedeon Richter из-за работы в России. На этом фоне Венгрия, используя полномочия страны как члена ЕС, продолжает блокировать выделение €6,5 млрд из Европейского фонда мира для Киева и критиковать решение блока о начале переговоров по вступлению Украины в Евросоюз.

Критика председательства Венгрии в ЕС



Важно отметить, что Орбан совершил оба визита в статусе лидера страны, председательствующей с 1 июля в Евросоюзе на следующие шесть месяцев. При этом у венгерского премьера сложные отношения с руководством ЕС. Некоторые депутаты Европарламента даже потребовали приостановить председательство Венгрии, направив официальную петицию главе Евросовета Шарлю Мишелю.

Раздражение у коллективного Запада вызывает в целом позиция Будапешта по украинскому вопросу. Страна, как член Евросоюза, принимает антироссийские санкции, введенные Брюсселем, однако при этом всячески поддерживает контакты с Москвой и развивает сотрудничество, например, в области энергетики.

Как и следовало ожидать, Орбан оправдал опасения западных коллег, встретившись с Путиным, чем вызвал шквал критики в свой адрес. Европейские визави тут же использовали этот визит как повод раскритиковать председательство Венгрии.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время саммита лидеров ЕС в Брюсселе Фото: REUTERS/Johanna Geron

Лидер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что Евросовет на внешнеполитической арене представляет его глава Шарль Мишель, а не Виктор Орбан. Мишель в свою очередь пояснил, что председательство Венгрии в ЕС не дает право премьер-министру страны вести переговоры с Владимиром Путиным от имени всего сообщества. Как заявил президент Литвы Гитанас Науседа, единоличное решение Орбана поехать в Москву подрывает доверие к председательству страны. В схожей манере высказался и премьер Финляндии Петтери Орпо, который считает, что визит венгерского коллеги продемонстрирует пренебрежение к обязанностям председателя ЕС и идет вразрез с интересами блока.

Выразить свое мнение поспешили политики на самых разных уровнях. Так, глава МИД Италии Антонио Таяни сказал, что сейчас не время посещать Россию, а «ЕС выступает за мир, а не подчинение Путину».

— ЕС всегда может пробовать использовать рычаги финансового давления. Но на мой взгляд, это бесполезно. На самом деле, у ЕС мало способов давления на Венгрию. Кроме того, господин Орбан не одинок в своей позиции по отношению к украинскому кризису. К тому же такое давление подвергнется критике, поскольку лидеры стран — членов ЕС пока обладают свободой совершать поездки туда, куда они хотят. Тут стоит понимать, в качестве кого он поехал в Москву. В качестве представителя ЕС или же главы суверенного государства. Во втором случае, он не обязан ни у кого спрашивать разрешения, — сказал «Известиям» евродепутат от Франции Жильбер Коллар.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер проводит пресс-брифинг Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

В США, конечно, тоже выступили с осуждением. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала поездку в Москву контрпродуктивной «в плане продвижения суверенитета, целостности и независимости Украины». Представитель администрации Байдена подчеркнула, что визит Орбана беспокоит Вашингтон, который в связи с этим с нетерпением ждет саммита НАТО — он пройдет в американской столице 9–11 июля.

— Вашингтон обеспокоен тем, что лидер страны НАТО публично демонстрирует поддержку президента Путина, особенно в условиях продолжающегося конфликта на Украине. Общественный имидж США будет поставлен под сомнение в отношении их способности удерживать коалицию НАТО вместе, особенно с учетом перспективы переизбрания Трампа, который уже выразил скептицизм, если не презрение, к НАТО как к организации, — сказал «Известиям» профессор Университета Уэйна в Детройте Саид Хан.

В этой структуре Будапешт также занимает особую позицию: выполняет обязанности как член альянса, но при этом не поддерживает его планы по Украине. Кстати генсек НАТО Йенс Столтенберг довольно сдержанно высказался о визите Орбана в Москву, вероятно, потому, что тот заранее проинформировал альянс о своих планах. Однако Столтенберг в унисон с европейскими лидерами также обратил внимание, что Орбан не представляет интересы НАТО.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время встречи в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 12 июня 2024 года Фото: REUTERS/Marton Monus

При этом венгерский лидер еще после встречи с Зеленским подчеркивал, что председательство в ЕС не дает Будапешту мандаты на ведение мирных переговоров, но подобные встречи лишь помогут приблизить стороны к диалогу. Как пояснил «Известиям» ведущий эксперт Российского института стратегических исследований, научный сотрудник Института славяноведения РАН Олег Неменский, переходу председательства в ЕС к Венгрии предшествовал целый ряд договоренностей, которые и так значительно ограничивают возможности Будапешта влиять на общую европейскую политику.

Может ли Венгрия приблизить стороны к диалогу

По всей видимости, стороны находятся ближе к переговорам, чем за все последние два года. Неделю назад Владимир Зеленский допустил диалог через посредников. В интервью американскому изданию The Philadelphia Inquirer он в качестве примера назвал так называемую «зерновую сделку», в разработке которой участвовали Турция и ООН.

Владимир Путин ответил на это предложение на пресс-конференции в рамках саммита ШОС в Астане. Президент считает такую схему маловероятной, потому что у посредников недостаточно полномочий для подписания соглашений. «И более того — даже не то, чтобы подписывать окончательные документы, а привести к подписанию даже окончательных документов», — пояснил Путин.

На встрече с Путиным, которую Орбан назвал «особенной», венгерский премьер заверил, что продолжит работу по достижению мирных переговоров. По его словам, чтобы приблизиться к завершению конфликта, нужно сделать «очень много шагов», первый из которых — повторное открытие дипотношений и каналов связи.

Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане. 4 июля 2024 года Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Кроме того, Орбан объявил о ряде еще таких же неожиданных встреч. По информации венгерских СМИ, глава государства запланировал визит в Китай. Важно отметить, что Пекин считается главным претендентом на посредничество между Россией и Украиной. Так, китайские дипломаты уже не раз проводили челночную дипломатию для поиска решения в урегулировании конфликта, а председатель КНР Си Цзиньпин за последние несколько месяцев обсуждал ситуацию на Украине с Олафом Шольцом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Достижение мира, чему и будут посвящены главные усилия Венгрии во время председательства ЕС, Орбан вообще назвал главной задачей для Европы. Был выбран и соответствующий лозунг Make Europe Great Again («Сделаем Европу снова великой». — «Известия»). Любопытно, что он перекликается с девизом избирательной кампании Дональда Трампа — Make America Great Again. Бывшего и, возможно, будущего главу Белого дома, который также не раз говорил о необходимости завершить конфликт и выражал готовность провести переговоры со сторонами на посту президента США, в западном политическом сообществе также не жалуют.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. 5 июля 2024 года Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Инициативы, которые Орбан сейчас отрабатывает, пока что не могут иметь быстрых результатов, потому что европейские страны настроены негативно. Я думаю, что это довольно длительный тренд, даже если в США к власти придет Трамп и ситуация сдвинется в лучшую для России сторону, что, впрочем, не гарантировано и при Трампе, — считает Олег Неменский.

При этом Жильбер Коллар считает, что Венгрия могла бы сыграть конструктивную роль в разрешении украинского конфликта и это вполне возможно. Орбан же, как он сам подчеркивал, сейчас остается единственным европейским лидером, который может разговаривать и с Москвой, и с Киевом. Как отмечает Неменский, это, с одной стороны, осложняет отношения Будапешта с Брюсселем, с другой стороны, дает уникальный шанс сыграть роль в истории, и Орбан явно собирается этим воспользоваться.