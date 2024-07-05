Волевой Дунай: приблизил ли Орбан Европу к завершению украинского кризиса

Россия готова к переговорному процессу с Украиной, но не видит реальной заинтересованности со стороны Киева. Об этом Владимир Путин заявил по итогам беседы с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, приехавшим в Москву. Его визит вызвал резкую реакцию в Брюсселе. Будапешт же констатирует, что позиции РФ и Украины сейчас очень далеки и поэтому завершить боевые действия в ближайшее время вряд ли удастся. Тем не менее Венгрия намерена во время своего председательства в Совете ЕС продолжить «мирную миссию». Как переговоры удерживали в секрете до последнего момента и кто еще может стать посредником в урегулировании нынешнего конфликта — в материале «Известий».

Переговоры Путина и Орбана держали в секрете

Несмотря на то, что информация о возможном визите европейского политика в Москву начала появляться в разных источниках вечером 4 июля, ни российская, ни венгерская стороны не подтверждали, но и не опровергали пятничные переговоры. «Виктор Орбан, слухи о вашем визите в Москву не могут быть правдой. Или могут?» — задался вопросом премьер-министр Польши Дональд Туск в своем аккаунте Х. Официальный представитель Кремля накануне лишь сообщил, что 5 июля у президента будет насыщенный рабочий график.

Ситуация не изменилась и в первой половине дня 5 июля. Журналистов пригласили в Кремль без конкретного анонса предстоящего мероприятия, никаких признаков — венгерских корреспондентов или флагов этой страны — не было заметно.

Фото: ТАСС/POOL/Валерий Шарифулин

Первое подтверждение ожидаемой встречи появилось около полудня после того, как в СМИ начали публиковать информацию о том, что самолет из Будапешта приземлился в аэропорту Внуково. Затем завесу тайны приоткрыл пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваси, который подтвердил, что прибывший в Москву Виктор Орбан проведет переговоры с Владимиром Путиным. Затем и глава венгерского правительства, который 2 июля совершил визит в Киев, подчеркнул, что отправился в Москву для продолжения «мирной миссии». После этого отреагировала и российская сторона: Дмитрий Песков сказал, что во время переговоров будет обсуждаться, в том числе украинский кризис.



Переговоры начались примерно в 13:30. С российской стороны в них также приняли участие глава МИД Сергей Лавров, помощники президента Юрий Ушаков и Владимир Мединский, который возглавлял российскую делегацию на встречах с Украиной в 2022 году в Стамбуле. С венгерской делегацией в Москву, в частности, прибыл министр иностранных дел Петер Сийярто.

Во время переговоров, длившихся более двух часов, Виктор Орбан делал акцент на том, что Венгрия, которая с 1 июля заняла пост председателя Совета ЕС, почти единственная страна в Европе, способная вести диалог как с Россией, так и с Украиной. И в нынешних условиях его слова недалеки от истины.

О чем Путин говорил с Орбаном

Перед тем, как оба лидера вышли к прессе, Юрий Ушаков сказал, что беседа была откровенной и украинский вопрос оказался в центре внимания.

— Конечно, господин премьер-министр излагал в целом известную нам западную точку зрения, в том числе и с точки зрения интересов Украины. Тем не менее, мы признательны господину премьер-министру за посещение Москвы. Воспринимаем это как попытку восстановить диалог и придать ему дополнительный импульс, — сказал Владимир Путин по итогам разговора с главой венгерского правительства.

По его словам, урегулирование конфликта на Украине не должно выглядеть, как просто перемирие или временная приостановка огня, которую киевский режим мог бы использовать, чтобы восстановить потери, перегруппироваться и довооружиться. «Россия выступает за полное и окончательное завершение конфликта», — подчеркнул президент.

Солдаты ВСУ Фото: REUTERS/UKRAINIAN ARMED FORCES

Тем не менее украинская сторона не готова к дипломатическому разрешению кризиса, считает Путин.

— С противной стороны слышим о нежелании решать вопрос именно таким способом. А спонсоры Украины продолжают пытаться использовать эту страну и ее народ в качестве тарана, жертвы в противостоянии с Россией. Как нам видится положение дел, в том числе и с учётом услышанного сегодня от господина премьер-министра, в Киеве всё ещё не готовы отказаться от идеи ведения «войны до победного конца», — продолжил он.

Виктор Орбан, в свою очередь, констатировал, что позиции РФ и Украины очень «далеки друг от друга». И, по его словам, нужно «совершить очень много шагов» для того, чтобы приблизиться к завершению конфликта. Тем не менее именно стремление добиться урегулирования станет на ближайшие полгода основной задачей Венгрии, как страны председателя в ЕС, сказал политик.



— Европе нужен мир, — подчеркнул он.

Позиция Москвы по прекращению боевых действий была изложена Владимиром Путиным еще в середине июня. Во время своего выступления перед руководством МИД РФ он обозначил несколько требований, выполнение которых может положить конец конфликту. Обращая 5 июня к прессе он, особо обратил внимание на один из пунктов.

Речь идет о полном выводе всех войск Украины из Донецкой и Луганской народных республик, из Запорожской и Херсонской областей. Есть и другие условия. Но это, по словам президента, «предмет для достаточно подробного рассмотрения в ходе возможной совместной работы». Напомним, что одним из основных пунктов был отказ Киева от вступления в НАТО.

Фото: TASS/AP/Alex Brandon

Юрий Ушаков также сообщил, что премьер-министр Венгрии не передавал президенту России никаких посланий от Владимира Зеленского. Из выступления президента по завершении переговоров становится ясно, что российская сторона донесла до венгерских коллег позицию Москвы относительно легитимности Зеленского.

— На мой взгляд, саму мысль о прекращении боевых действий киевский режим не допускает ещё и потому, что в этом случае исчезает предлог для продления военного положения. А если придётся отменить военное положение, значит, придется и проводить выборы, так и не состоявшиеся в срок. Но шансы победить на них для утративших рейтинг и легитимность украинских правителей близки к нулю, — сказал глава РФ.

Дело в том, что конституция Украины предусматривает продление полномочий Верховной рады в условиях военного положения, о такой возможности для главы государства в тексте документа нет ни слова. При этом в основном законе страны предусмотрена ситуация, при которой президент может исполнять обязанности до вступления в должность его преемника, но не упоминается его возможность отменять или не назначать выборы. То есть после истечения срока полномочий главы Украины в условиях военного положения единственными легитимными представителями власти остаются Верховная рада и ее председатель.

Как отреагировали на переговоры Путина и Орбана

Виктор Орбан — действительно, редкий пример европейского политика, который не только сохраняет связи с российской стороной, но и готов посещать РФ. Напомним, что в апреле 2022 года в Москве был канцлер Австрии Карл Нехаммер. Но в целом после начала СВО лидеры стран ЕС и НАТО избегают конструктивного диалога с российской стороной.

Хотя в последний раз Виктор Орбан приезжал в РФ еще до начала СВО — в феврале 2022-го, венгерский премьер и Владимир Путин провели личные переговоры в 2023 году во время международного форума «Один пояс – один путь» в Пекине.

Визит Орбана в Россию — «маленький шаг вперед», считает венгерский политолог Габор Штир. С другой стороны, по его словам, отношения Венгрии с руководством Европейского союза сейчас холодные, и Брюссель не доверяет Орбану. А это осложняет начало любого переговорного процесса.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Евросоюзу не нравится дипломатическая активность венгерского премьера, — сказал он в беседе с «Известиями».

Состоявшийся 5 июля визит вызвал резкую реакцию со стороны ЕС. В частности, в Еврокомиссии заявили, что поездка в Россию «подрывает единство» Евросоюза. Там отметили, что венгерский политик не координировал свои действия с Брюсселем. Но генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил: Орбан проинформировал Североатлантический альянс о своем визите в Москву.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что ЕС в нынешних условиях исключает для себя официальные контакты с российским президентом и этот визит проходит «исключительно в рамках двусторонних отношений». Впрочем, сам Орбан осознает, что председательство Венгрии не дает Будапешту мандата на переговоры по Украине от лица ЕС. Тем не менее его страна может побудить стороны к началу урегулирования конфликта. При этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто на вопрос «Известий» о том, как он оценивает реакцию Брюсселя, сказал: «мы суверенная страна».

— Визит Орбана можно интерпретировать как инициативу Венгрии, а не ЕС и тем более коллективного Запада. Орбан привез в Киев несколько идей, связанных с урегулированием конфликта, однако они не были восприняты на Украине. В итоге вряд ли можно говорить о прогрессе, — полагает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

Напомним, что Виктор Орбан во время визита в Киев, куда он прибыл впервые за 12 лет, попросил Владимира Зеленского рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. Но тот скептически отнесся к этому предложению.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским (полномочия истекли 20 мая 2024 года) Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

«У него (Владимира Зеленского. — «Известия») некоторые сомнения на этот счёт. Он был весьма не в восторге от этого. Он сказал, давайте поразмышляем об этом, давайте подумаем об этом. У него есть некоторый плохой опыт с предыдущими прекращениями огня, которые в его интерпретации не были хорошими для Украины. Поэтому он понял позицию, он объяснил свои ограничения и мы посмотрим как можно продолжить», — уточнил Орбан.

По словам политолога Дениса Денисова, в силу ряда причин Венгрия — «один из наиболее заинтересованных европейских субъектов в достижении мира на Украине».

— Углеводороды, поступающие в страну, почти полностью транспортируются через Украину. Во-вторых, Будапешт продолжает сотрудничать с Росатомом по вопросу строительства атомной электростанции. Кроме того, Закарпатская область воспринимается в Венгрии как регион, к которому обращено пристальное внимание в связи с живущими там этническими венграми, — пояснил эксперт.

Но политического веса, по мнению Дениса Денисова, Венгрии явно недостает, чтобы убедить своих партнеров в необходимости лоббировать переговоры, в первую очередь, во время их контактов с украинскими представителями.

Кто может помимо Венгрии стать посредником

В качестве потенциального посредника между Москвой и Киевом чаще всего называют Пекин, который весьма активен на «миротворческом треке». Китай недавно вместе с Бразилией призвал организовать мирную конференцию, в которой будут участвовать как Украина, так и РФ. Стоит отметить, что Владимир Путин в недавнем интервью агентству Bloomberg назвал Китай вместе с США возможными посредниками в переговорах.

Миротворческий потенциал Вашингтона, однако, вызывает большие сомнения, учитывая его вовлеченность в конфликт и регулярные военные поставки Киеву. Кроме того, в Штатах сейчас разгар предвыборной кампании, и позиция Вашингтона может сильно измениться после ноябрьского голосования. К примеру, если основной кандидат от Республиканской партии — Дональд Трамп — регулярно говорит о готовности завершить конфликт, от Джо Байдена или демократов таких заявлений не было. Но и на непредсказуемого Трампа делать ставку рискованно. Во-первых, надо учитывать опыт его первого президентства, когда отношения РФ и США мягко говоря не улучшились.

Кроме того, Трамп так и не объяснил, как он хочет завершить боевые действия. Пока есть лишь информация, что его советники разработали некий мирный план. Инициатива предполагает, что Киев получит больше вооружения только при условии начала переговоров с российской стороной. При этом Москве пригрозят усилением поддержки Украины в случае отказа от диалога. Во время мирных переговоров должно быть достигнуто прекращение огня на основе «преобладающих линий фронта».

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Переговорный процесс бы мог возобновиться и при содействии Анкары. Напомним, что в Турции и Белоруссии в 2022 году проходила серия дипломатических раундов, которые почти привели к заключению соглашения между Москвой и Киевом. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял о готовности его страны стать медиатором. 5 июля, после возвращения из Астаны, где он принял участие в саммите ШОС и провел двусторонние переговоры с Владимиром Путиным, Эрдоган сказал: на Западе есть страны, которые прокладывают путь к Третьей мировой войне, в то время как РФ говорит о мире. В пользу Турции играет один простой факт: несмотря на относительно хорошие отношения Москвы и Анкары, Турция — полноправный участник НАТО.

Но нельзя забывать и о странах Персидского залива. Саудовская Аравия и ОЭА теоретически могли бы использовать свое влияние и нейтральную позицию по украинскому кризису для того, чтобы стать посредниками. Кроме того, стоит отметить Катар, который уже сейчас проявляет гуманитарные усилия. «Именно при вашем посредничестве удается вернуть в семьи детей с российской и украинской стороны», — сказал российский лидер 4 июля во время двусторонних переговоров с эмиром Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Но в случае со странами этого региона есть один нюанс: сейчас идет война между Израилем и ХАМАС, и монархии могут быть заинтересованы в скорейшем урегулировании именно этого конфликта, который в большей степени затрагивает их собственные интересы.