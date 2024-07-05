Любовь жила два года: на Западе скептически смотрят на дальнейшую поддержку Украины

Два масштабных социологических исследования, проведенных в США и Европе, показали развитие очевидной тенденции: общество на Западе всё более устает от украинского конфликта. Как отмечают эксперты, помимо сугубо экономических и внутриполитических причин, есть еще один немаловажный фактор: европейцы по-прежнему не понимают, с какой целью их страны вовлечены в этот кризис. Подробности — в материале «Известий».

Усталость и стресс

Европейцы устали от конфликта на Украине. Один из самых влиятельных на континенте аналитических центров, Европейский совет по международным отношениям, опубликовал сводный доклад, который был посвящен исследованию общественного мнения. В нем было фактически еще раз подтверждено наличие тенденции к сокращению общественной поддержки Украины, но куда важнее — граждане всё меньше одобряют действия национальных правительств и их планов по продолжению конфликта. Цифры проведенных опросов выглядят весьма показательно, если сравнивать их с аналогичными социологическими исследованиями полугодовой давности.

В опросе приняли участие 12 тыс. человек из 12 стран — членов Евросоюза (Болгария, Чехия, Эстония, Франция, Германия, Греция, Италия, Польша, Португалия, Испания, Швеция и Нидерланды), а также из Великобритании, Швейцарии и самой Украины. Интересно отметить выбор стран для исследования. Ни в Словакии, ни в Венгрии, ни в Австрии замеры не проводились. В противном случае среднеевропейские цифры были бы куда хуже.

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Первое, что обращает на себя внимание, — резкий разрыв в общественном мнении европейцев и граждан Украины. В первую очередь речь идет о целях, которых Киев и европейские столицы рассчитывают добиться благодаря поставкам оружия. Если большинство европейцев (68%) выступают за увеличение объема помощи (против этого высказались только в Италии, Болгарии и Греции) для улучшения позиций в последующем переговорном процессе, то две трети украинцев продолжают верить в победу и рост поставок как в важнейший способ этой победы добиться. При этом 45% граждан Украины согласны со сценарием, при котором их страна отказывается от территорий в обмен на членство в НАТО и Европейском союзе.

В успешный исход конфликта для Киева верит 15%, но эта цифра достигается в основном за счет самой Украины (58%), Эстонии (38%) и Польши (17%). Во всех остальных случаях показатель не превышает 10%.

В чем европейцы разделились, так это в вопросе потенциального членства Украины в ЕС. Главными сторонниками принятия Киева стали жители государств, наиболее отдаленных от Украины: Испании, Португалии, Нидерландов, а также Швеции и Эстонии. Хуже всего к этой идее относятся в Чехии, Болгарии, Германии и Франции.

Прежний нарратив противостояния России постепенно уходит на второй план, значительно более важными становятся внутриполитическая и экономическая повестки, подчеркивает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

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— Европейцы в большинстве своем устали и по-прежнему не вполне понимают, зачем и на каком основании их правительства уделяют столько внимания украинскому кризису, что важно — ради очень призрачных целей. Прежняя логика «остановить злых русских» для обывателя уже не очень работает, особенно на фоне огромной финансовой помощи Киеву. Политические изменения в Европе показывают, что для электората внутренние вопросы становятся куда важнее Украины. Впрочем, на отношении к самой России этот тренд сейчас едва ли скажется. Слишком серьезная информационная кампания по-прежнему проводится против нашей страны и политиков, — считает эксперт.

Свои проблемы

Агентство Pew Research обновило данные в своем исследовании, оценивающем способности Владимира Зеленского справляться с международными делами. Участие в опросе приняли жители 24 стран. За год рейтинг «уверенности» в Зеленском упал с 73 до 59%. Самые преданные поклонники украинского президента живут в Швеции (76%), Великобритании (77%) и Нидерландах (73%). Скептиков ожидаемо больше всего в Венгрии (86%), Греции (71%), Италии (61%) и Мексике (65%).

Хотя общий уровень поддержки остается достаточно высоким, тенденция к снижению, начавшаяся еще весной 2023 года, очевидна. Согласно данным Института Рейгана, 32% американцев высказываются против отправки американской военной помощи Киеву, 57% ее по-прежнему поддерживают. При этом доля тех, кто считает, что Украина побеждает в конфликте, обвалилась с 39 до 19%, что весьма красноречиво отражает еще и постепенное изменение в информационной картине американского обывателя.

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Весьма примечательной выглядит и цифра в 57% американцев, для которых создание дополнительных рабочих мест и расширение производства является аргументом в пользу продолжения военной помощи Киеву.

Статистика отражает реальные изменения в общественном восприятии и результат выборов в США может придать этой тенденции новый импульс, отмечает профессор факультета политологии ГАУГН Владимир Кротков.

— Поддержка не может быть бесконечной, ведь это колоссальные расходы, которые делятся не очень рационально. Одно дело, если это временная поддержка, и совсем другое — если это стратегическое противостояние. Отсюда возникновение изменения в общественном мнении. То, что происходит в этом смысле и в Европе, и в США (и отражается на политических предпочтениях), показывает расхождение между пониманием ситуации элитами и ключевыми общественными группами. На фоне возможной победы Трампа картина может измениться еще более радикально, — заключает эксперт.