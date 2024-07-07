Сийярто посоветовал политикам ЕС «пристегнуть ремни» перед новыми визитами Орбана

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в воскресенье, 7 июля, посоветовал европейским политикам «пристегнуть ремни» и внимательно следить за дальнейшими действиями премьер-министра страны Виктора Орбана в рамках «миротворческой миссии» на следующей неделе.

Он отметил, что председательство Венгрии в Совете Европейского союза станет миротворческой миссией.

«Миротворческая миссия продолжается и даже усиливается, поэтому я прошу европейских провоенных политиков пристегнуть ремни безопасности и на следующей неделе тоже внимательно следить», — сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в социальной сети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он также заявил, что столкнулся с критикой европейских политиков из-за визитов Орбана в Москву. Сийярто отметил, что подобные нападения не сдерживают и не обескураживают его.

«Венгрия, венгерское правительство сделает всё, чтобы способствовать прекращению <конфликта> по соседству (конфликт на Украине. — Ред.), установлению там мира и тому, чтобы Европа спустя два с половиной года наконец смогла вырваться из удушающего военного кризиса», — заключил глава венгерского внешнеполитического ведомства.

Накануне премьер-министр Венгрии заявил швейцарскому изданию Die Welt, что намерен провести на следующей неделе несколько «таких же неожиданных» встреч, как его недавние переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

5 июля Орбан с делегацией прибыл в Москву и встретился с президентом РФ. Они обсудили многие актуальные международные вопросы, в том числе и пути урегулирования конфликта на Украине. Российский лидер назвал переговоры с главой правительства Венгрии обстоятельными, прямыми и честными, а также рассказал, что видит в визите Орбана в Москву попытку восстановить диалог между РФ и Евросоюзом (ЕС).

В ЕС многих политиков побеспокоила встреча Орбана и Путина. Так, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что венгерский премьер не может представлять ЕС в переговорах с Путиным. Депутат бундестага, глава комитета по международным отношениям Михаэль Рот вовсе предложил лишить Венгрию председательства в ЕС. Кроме того, беспокойство из-за визита Орбана в Москву выразили и в Белом доме.

До этого, 2 июля, глава венгерского правительства, приехав в Киев, предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому, срок полномочий которого истек 20 мая, рассмотреть вариант прекращения огня, чтобы начать мирный диалог с Россией. Орбан рассказал, что украинскому лидеру не очень понравилась идея приостановки боевых действий для подготовки плана мирного урегулирования.

Венгрия неоднократно говорила о необходимости урегулировать кризис на Украине. 16 июня Сийярто, выступая на одном из заседаний саммита в Швейцарии по Украине, отметил, что страна готова помочь оказать посреднические услуги в коммуникации между ЕС, Киевом и Москвой. Сам Орбан отмечал, что руководство ЕС могло бы остановить конфликт на Украине за сутки, если бы желало этого, однако оно хочет столкновения с Россией и движется к этому.