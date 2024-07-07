Венгерский журналист сообщил о нахождении Орбана на пути в Китай
Венгерский журналист Сабольч Паньи в воскресенье, 7 июля, сообщил, что в данный момент премьер-министр Венгрии Виктор Орбан находится на пути в Китай.
«Виктор Орбан, глава венгерского председательства в ЕС, в настоящее время находится на пути в Китай, где, как ожидается, приземлится рано утром в понедельник», — написал Паньи в социальной сети X (бывш. Twitter).
Он также отметил, что самолет Орбана в данный момент пересекает воздушное пространство России.
Паньи напомнил, что эта поездка держалась венгерскими властями в секрете.
Ранее в этот день министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто посоветовал европейским политикам «пристегнуть ремни» и внимательно следить за дальнейшими действиями премьер-министра страны Виктора Орбана в рамках «миротворческой миссии» на следующей неделе. Он также отметил, что председательство Венгрии в Совете Европейского союза станет миротворческой миссией.
Накануне премьер-министр Венгрии заявил швейцарскому изданию Die Welt, что намерен провести на следующей неделе несколько «таких же неожиданных» встреч, как его недавние переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
5 июля Орбан с делегацией прибыл в Москву и встретился с президентом РФ. Они обсудили многие актуальные международные вопросы, в том числе и пути урегулирования конфликта на Украине. Визит Орбана в Россию вызвал шквал критики среди европейских политиков, кроме того, беспокойство из-за его встречи с Путиным выразили и в Белом доме.
До этого, 2 июля, глава венгерского правительства также встретился и с президентом Украины Владимиром Зеленским, срок полномочий которого истек 20 мая. Орбан на переговорах предложил план по урегулированию конфликта, от которого Зеленский отказался.
1 июля Венгрия вступила в права на председательство в Совете ЕС на полгода, до конца 2024 года. Страна находится в серьезных разногласиях с руководством Евросоюза по ряду вопросов, в том числе по поводу конфликта на Украине и миграции.