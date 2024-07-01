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Венгрия стала председателем Совета ЕС до конца 2024 года

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Фото: Global Look Press/Christian Spicker
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Венгрия в понедельник, 1 июля, вступила в права на председательство в Совете ЕС на полгода, до конца 2024 года. До нее председательствовала Бельгия, а после Венгрии пост перейдет Польше.

Венгрия находится в рамках серьезных разногласий с руководством Евросоюза по ряду вопросов, в том числе по поводу конфликта на Украине и миграции. Будапешт выбрал девизом своего председательства: «Сделаем Европу вновь великой!».

Официальный логотип председательства представляет собой кубик Рубика, которому в 2024 году исполнилось 50 лет, на одной из граней изображен красно-бело-зеленый флаг Венгрии, а на другой — эмблема Евросоюза, рассказали на сайте председательства.

Важнейшим пунктом программы венгерского председательства является скорейшее завершение конфликта на Украине, рассказал президент страны Виктор Орбан.

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Будапешт неоднократно говорил о необходимости урегулировать кризис на Украине. 16 июня глава МИД Венгрии Петер Сийярто, выступая на одном из заседаний саммита в Швейцарии по Украине, заявил, что страна готова помочь оказать посреднические услуги в коммуникации между Евросоюзом (ЕС), Киевом и Москвой.

Сам президент Венгрии Орбан 7 июня отмечал, что руководство ЕС могло бы остановить конфликт на Украине за сутки, если бы хотело, однако оно хочет непосредственного столкновения с Россией и движется к этому.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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