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Премьер-министр Венгрии Орбан прибыл с визитом в Китай

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Фото: X/PM_ViktorOrban
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 8 июля прибыл в Пекин. Об этом сообщил сам политик на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter), опубликовав фото с китайской делегацией, которая встречала его в аэропорту.

«Мирная миссия 3.0. Пекин», — написал Орбан.

В министерстве иностранных дел Китая сообщили, что в рамках визита Орбана запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпинем. Отмечается, что они проведут углубленный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Накануне, 7 июля, венгерский журналист Сабольч Паньи сообщил, что в данный момент Орбан находится на пути в Китай. По его словам, эта поездка держалась венгерскими властями в секрете.

Тогда же министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто посоветовал европейским политикам «пристегнуть ремни» и внимательно следить за дальнейшими действиями премьер-министра страны Виктора Орбана в рамках «миротворческой миссии» на следующей неделе. Он также отметил, что председательство Венгрии в Совете Европейского союза станет миротворческой миссией. За день до этого Орбан заявил швейцарскому изданию Die Welt, что намерен провести на следующей неделе несколько «таких же неожиданных» встреч, как его недавние переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

5 июля Орбан с делегацией прибыл в Москву и встретился с президентом РФ. Они обсудили многие актуальные международные вопросы, в том числе и пути урегулирования конфликта на Украине. Визит Орбана в Россию вызвал шквал критики среди европейских политиков, кроме того, беспокойство из-за его встречи с Путиным выразили и в Белом доме.

До этого, 2 июля, глава венгерского правительства также встретился и с президентом Украины Владимиром Зеленским, срок полномочий которого истек 20 мая. Орбан на переговорах предложил план по урегулированию конфликта, от которого Зеленский отказался.

1 июля Венгрия вступила в права на председательство в Совете ЕС на полгода, до конца 2024 года. Страна находится в серьезных разногласиях с руководством Евросоюза по ряду вопросов, в том числе по поводу конфликта на Украине и миграции.

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