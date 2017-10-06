Под Покровом ночью

В ночь на пятницу, 6 октября, под Владимиром произошло крупное ДТП с участием пассажирского автобуса и поезда Санкт-Петербург – Нижний Новгород. Состав на полном ходу протаранил стоявший на путях автобус Mercedes. Погибли по меньшей мере 19 человек. По предварительным данным, большинство жертв — граждане Узбекистана. Подробности произошедшего — в материале iz.ru.

Застрял на путях

Сообщение о столкновении поступило на пульт МЧС в 3:39 мск. Авария произошла на железнодорожном переезде возле станции Покров во Владимирской области. Согласно одной из версий, автобус с казахстанскими номерами заглох на железнодорожном переезде. Часть пассажиров успела выбежать из транспортного средства и спастись . Эта версия рассматривается как приоритетная.

Рассматривается и другая версия: водитель мог попытаться проехать на переезд на запрещающий сигнал. Пассажиры, находившиеся внутри, в этот момент спали. Следователи не исключают, что сотрудники железной дороги могли нарушить правила движения.

Изначально сообщалось о 21 погибшем, однако в МИД Узбекистана подтвердили гибель 19 человек, в том числе одного ребенка. Всего в автобусе находилось 55 человек, большинство из них — граждане Узбекистана , за исключением двух казахских водителей, пояснили в МИД Казахстана.

Автор цитаты Данные о пострадавших уточняются: в больницу доставили 12 человек, в том числе двух детей в возрасте до пяти лет в тяжелом состоянии. Оба ребенка находятся в реанимации.

поезд_ДТП3 Фото: Главное управление МЧС России по Владимирской области

Тела всех погибших направлены на опознание во Владимир. Пострадавших граждан Узбекистана направят в Ташкент на самолете, рассказали в Минтрансе.

Водитель, находившийся за рулем автобуса, погиб. Его сменщик выжил. Он подтвердил, что автобус сломался на переезде. Из-за слабого аккумулятора завести его не удалось. «Автобус 1990 года выпуска. Сломался первый раз», — сообщил выживший водитель Сарман Нургали. Он добавил, что погибший коллега был опытным водителем.

Поехал по объездной

Переезд оборудован шлагбаумом, светофором и звуковой сигнализацией. Дежурная, заметив автобус на путях, должна была доложить о внештатной ситуации и включить предупреждение для приближающегося поезда. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. В РЖД сообщили, что тормозной путь поезда — около 746 м. Машинист стал тормозить за 400 м до переезда. До этого момента поезд двигался со скоростью 90 км/ч.

Автор цитаты Один из пассажиров автобуса на встрече с губернатором области рассказал, что дежурная вышла из помещения только после того, как поезд протаранил автобус.

Следствие установило, что автобус следовал из подмосковного Егорьевска в Казахстан. Он начал движение около полуночи. По данным РЕН ТВ, водитель изменил маршрут, чтобы объехать пост ДПС.

«По предварительной информации, транспортному средству было запрещено перевозить пассажиров, и он выбирал маршрут объезда», — сообщил собеседник агентства.

поезд_ДТП1 Фото: Главное управление МЧС России по Владимирской области

Местные жители рассказали «Пятому каналу», что каждую ночь через деревню Дубровка проезжают как минимум три автобуса с гастарбайтерами. Многие пассажиры едут с просроченными документами или вовсе без них.

Глава Всероссийского конгресса узбеков Ибрагим Худайбердиев также предположил, что в автобусе находились гастарбайтеры, не имевшие разрешения на работу в России. «Это трудовые мигранты. Куда они ехали, точно не знаю. У нас большие сомнения, что все они были законными, поскольку так рано утром легальные трудовые мигранты не ездят никуда», — рассказал он.

Автор цитаты Для ликвидации последствий произошедшего был создан оперативный штаб. На месте работают около ста сотрудников экстренных и дорожных служб и 25 единиц техники. В городе развернут пункт временного размещения для пассажиров автобуса.

Три минуты на спасение

«В настоящее время в нем находятся 37 человек — пассажиры автобуса, попавшего в ДТП. Детей среди них нет», — говорится в сообщении МЧС по Владимирской области. Возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Глава администрации Покрова Вячеслав Аракелов выступил с заявлением. Он рассказал, что многим пассажирам удалось самостоятельно выбраться из автобуса до столкновения. Затем они попытались столкнуть машину с путей, но не успели.

поезд_дтп2 Фото: Главное управление МЧС России по Владимирской области

«Не все пассажиры успели выбраться из автобуса, потому что время было около 4:00, многие спали. На все про все у них было три минуты, многие не успели среагировать», — пояснил Аракелов. Губернатор Владимирской области Светлана Орлова выехала на место аварии. Она пообещала взять ситуацию под личный контроль.

Железнодорожные пути на месте аварии повреждены не были. После ДТП поезда перенаправили по трем другим путям, составы ходили с увеличенным интервалом. Движение смогли полностью восстановить в 11:38 мск, тогда поезд Санкт-Петербург – Нижний Новгород продолжил путь.