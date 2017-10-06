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Под Покровом ночью

Кто виноват в гибели 19 человек на железнодорожном переезде
Фото: ТАСС/УМВД России по Владимирской области
Под Покровом ночью
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2017-10-06 11:41:49
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В ночь на пятницу, 6 октября, под Владимиром произошло крупное ДТП с участием пассажирского автобуса и поезда Санкт-Петербург – Нижний Новгород. Состав на полном ходу протаранил стоявший на путях автобус Mercedes. Погибли по меньшей мере 19 человек. По предварительным данным, большинство жертв — граждане Узбекистана. Подробности произошедшего — в материале iz.ru.

Застрял на путях

Сообщение о столкновении поступило на пульт МЧС в 3:39 мск. Авария произошла на железнодорожном переезде возле станции Покров во Владимирской области. Согласно одной из версий, автобус с казахстанскими номерами заглох на железнодорожном переезде. Часть пассажиров успела выбежать из транспортного средства и спастись. Эта версия рассматривается как приоритетная.

Рассматривается и другая версия: водитель мог попытаться проехать на переезд на запрещающий сигнал. Пассажиры, находившиеся внутри, в этот момент спали. Следователи не исключают, что сотрудники железной дороги могли нарушить правила движения.

Пассажиры автобуса заявили, что их не предупредили об идущем поезде

Изначально сообщалось о 21 погибшем, однако в МИД Узбекистана подтвердили гибель 19 человек, в том числе одного ребенка. Всего в автобусе находилось 55 человек, большинство из них — граждане Узбекистана, за исключением двух казахских водителей, пояснили в МИД Казахстана.

Автор цитаты

Данные о пострадавших уточняются: в больницу доставили 12 человек, в том числе двух детей в возрасте до пяти лет в тяжелом состоянии. Оба ребенка находятся в реанимации. 

 

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Фото: Главное управление МЧС России по Владимирской области

Тела всех погибших направлены на опознание во Владимир. Пострадавших граждан Узбекистана направят в Ташкент на самолете, рассказали в Минтрансе.

МИД Узбекистана сообщил о гибели в ДТП 19 граждан республики

Водитель, находившийся за рулем автобуса, погиб. Его сменщик выжил. Он подтвердил, что автобус сломался на переезде. Из-за слабого аккумулятора завести его не удалось. «Автобус 1990 года выпуска. Сломался первый раз», — сообщил выживший водитель Сарман Нургали. Он добавил, что погибший коллега был опытным водителем.

Поехал по объездной

Переезд оборудован шлагбаумом, светофором и звуковой сигнализацией. Дежурная, заметив автобус на путях, должна была доложить о внештатной ситуации и включить предупреждение для приближающегося поезда. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. В РЖД сообщили, что тормозной путь поезда — около 746 м. Машинист стал тормозить за 400 м до переезда. До этого момента поезд двигался со скоростью 90 км/ч. 

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Один из пассажиров автобуса на встрече с губернатором области рассказал, что дежурная вышла из помещения только после того, как поезд протаранил автобус. 

Следствие установило, что автобус следовал из подмосковного Егорьевска в Казахстан. Он начал движение около полуночи. По данным РЕН ТВ, водитель изменил маршрут, чтобы объехать пост ДПС. 

«По предварительной информации, транспортному средству было запрещено перевозить пассажиров, и он выбирал маршрут объезда», — сообщил собеседник агентства.

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Фото: Главное управление МЧС России по Владимирской области

Местные жители рассказали «Пятому каналу», что каждую ночь через деревню Дубровка проезжают как минимум три автобуса с гастарбайтерами. Многие пассажиры едут с просроченными документами или вовсе без них. 

Глава Всероссийского конгресса узбеков Ибрагим Худайбердиев также предположил, что в автобусе находились гастарбайтеры, не имевшие разрешения на работу в России. «Это трудовые мигранты. Куда они ехали, точно не знаю. У нас большие сомнения, что все они были законными, поскольку так рано утром легальные трудовые мигранты не ездят никуда», — рассказал он.  

СК рассказал о версиях столкновения поезда и автобуса под Владимиром

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Для ликвидации последствий произошедшего был создан оперативный штаб. На месте работают около ста сотрудников экстренных и дорожных служб и 25 единиц техники. В городе развернут пункт временного размещения для пассажиров автобуса.

Три минуты на спасение

«В настоящее время в нем находятся 37 человек — пассажиры автобуса, попавшего в ДТП. Детей среди них нет», — говорится в сообщении МЧС по Владимирской области. Возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». 

Поезд столкнулся с автобусом во Владимирской области

Поезд врезался в пассажирский автобус на переезде во Владимирской области рано утром 6 октября

Фото: ТАСС/МЧС России
Поезд столкнулся с автобусом во Владимирской области
По официальным данным, жертвами аварии стали 18 человек, СМИ сообщают о 21 погибшем
Фото: РИА Новости/МЧС России
Поезд столкнулся с автобусом во Владимирской области
В региональном ГУ МЧС сообщили, что водитель автобуса, вероятнее всего, пытался проскочить через переезд на красный свет. По другой версии, автобус заглох на путях
Фото: РИА Новости/МЧС России
Поезд столкнулся с автобусом во Владимирской области
Пассажирами автобуса могли быть рабочие из Узбекистана, однако эта информация не была подтверждена официально
Фото: ТАСС/МЧС России
Поезд столкнулся с автобусом во Владимирской области
По некоторым данным, среди погибших было трое детей
Фото: агентство городских новостей «Москва»
Поезд столкнулся с автобусом во Владимирской области
Поезд, с которым столкнулся автобус, следовал из Петербурга в Нижний Новгород. Ни его пассажиры, ни бригада поезда при столкновении не пострадали
Фото: агентство городских новостей «Москва»
Поезд столкнулся с автобусом во Владимирской области
На место происшествия сразу прибыли экстренные службы, всего к ликвидации последствий были привлечены 80 человек
Фото: ТАСС/Анна Устинова
Поезд столкнулся с автобусом во Владимирской области
К месту столкновения также прибыла губернатор Владимирской области Светлана Орлова
Фото: ТАСС/МЧС России
Поезд столкнулся с автобусом во Владимирской области
Крупная авария не повредила железнодорожное полотно — сейчас поезда в этом районе следуют без задержек по остальным путям
Фото: РИА Новости/МЧС России

Глава администрации Покрова Вячеслав Аракелов выступил с заявлением. Он рассказал, что многим пассажирам удалось самостоятельно выбраться из автобуса до столкновения. Затем они попытались столкнуть машину с путей, но не успели.

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Фото: Главное управление МЧС России по Владимирской области

«Не все пассажиры успели выбраться из автобуса, потому что время было около 4:00, многие спали. На все про все у них было три минуты, многие не успели среагировать», — пояснил Аракелов. Губернатор Владимирской области Светлана Орлова выехала на место аварии. Она пообещала взять ситуацию под личный контроль. 

Губернатор Владимирской области выехала на место ДТП с поездом

Железнодорожные пути на месте аварии повреждены не были. После ДТП поезда перенаправили по трем другим путям, составы ходили с увеличенным интервалом. Движение смогли полностью восстановить в 11:38 мск, тогда поезд Санкт-Петербург – Нижний Новгород продолжил путь. 

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