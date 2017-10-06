Появилось видео аварии под Владимиром из кабины машиниста поезда

В интернете появилось видео аварии под Владимиром, снятое из кабины машиниста поезда. Съемка ведется практически сразу после столкновения на переезде автобуса и пассажирского поезда. На кадрах, опубликованных телеканалом «360», оставшиеся в живых пострадавшие выбираются из разбитой техники.

Напомним, поезд № 60, следовавший по маршруту Санкт-Петербург – Нижний Новгород, столкнулся с пассажирским автобусом в ночь с четверга на пятницу рядом с железнодорожной станцией Покров во Владимирской области. Тормозной путь железнодорожного состава составил около 746 м. Во время ДТП с участием автобуса и поезда погиб 21 человек, в том числе двое детей. Большинство погибших являлись гражданами Узбекистана.

Травмы разной степени тяжести получили не менее 15 пострадавших, пятеро находятся в больнице, среди них двое детей.

По сообщению РЖД, после завершения следственных действий поезд отправился дальше по маршруту. Задержка составила 7 часов 6 минут.