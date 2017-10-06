РЖД: тормозной путь попавшего в ДТП с автобусом поезда составил 746 м

Тормозной путь поезда, попавшего в ДТП с пассажирским автобусом на станции Покров во Владимирской области, составил около 746 м. Об этом сообщается в пятницу на сайте ОАО «Российские железные дороги» по итогам заседания оперативного штаба.

Машинист поезда подавал световые и звуковые сигналы и применил экстренное торможение, позволившее снизить скорость до минимально возможной. Однако расстояние до полной остановки состава было недостаточным и столкновения избежать не удалось, передает телеканал «360».

Напомним, во время ДТП с участием автобуса и поезда погиб 21 человек, в том числе двое детей. Большинство погибших являлись гражданами Узбекистана, сообщили власти Владимирской области.

Травмы разной степени тяжести получили не менее 15 пострадавших, пятеро находятся в больнице, среди них двое детей.

Портал iz.ru писал ранее, что в региональном управлении МВД назвали причину столкновения во Владимирской области пассажирского автобуса, следовавшего из Казахстана, и поезда — поломка автобуса на железнодорожных путях.

Поезд, следовавший по маршруту Санкт-Петербург – Нижний Новгород, столкнулся с пассажирским автобусом в ночь с четверга на пятницу рядом с железнодорожной станцией Покров во Владимирской области.