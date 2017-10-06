Прямой эфир
Политика
Лидер Азербайджана поздравил Владимира Путина с днем рождения
Армия
Видео удара ВКС России по боевикам ИГ в Сирии опубликовано Минобороны
Общество
Александр Овечкин поздравил Владимира Путина с юбилеем
Мир
Петр Порошенко подписал закон, продлевающий особый статус Донбасса
Армия
Видео удара ВКС России по боевикам ИГ в Сирии опубликовано Минобороны
Сюжет:

РЖД: тормозной путь попавшего в ДТП с автобусом поезда составил 746 м

0
Фото: ТАСС/МЧС России
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тормозной путь поезда, попавшего в ДТП с пассажирским автобусом на станции Покров во Владимирской области, составил около 746 м. Об этом сообщается в пятницу на сайте ОАО «Российские железные дороги» по итогам заседания оперативного штаба.

Машинист поезда подавал световые и звуковые сигналы и применил экстренное торможение, позволившее снизить скорость до минимально возможной. Однако расстояние до полной остановки состава было недостаточным и столкновения избежать не удалось, передает телеканал «360».

Напомним, во время ДТП с участием автобуса и поезда погиб 21 человек, в том числе двое детей. Большинство погибших являлись гражданами Узбекистана, сообщили власти Владимирской области.

Травмы разной степени тяжести получили не менее 15 пострадавших, пятеро находятся в больнице, среди них двое детей.

Портал iz.ru писал ранее, что в региональном управлении МВД назвали причину столкновения во Владимирской области пассажирского автобуса, следовавшего из Казахстана, и поезда — поломка автобуса на железнодорожных путях.

Поезд, следовавший по маршруту Санкт-Петербург – Нижний Новгород, столкнулся с пассажирским автобусом в ночь с четверга на пятницу рядом с железнодорожной станцией Покров во Владимирской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Появилось видео аварии под Владимиром из кабины машиниста поезда
МВД назвало причину страшного ДТП с автобусом и поездом под Владимиром
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017