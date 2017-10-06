МВД назвало причину страшного ДТП с автобусом и поездом под Владимиром

Поломка автобуса на железнодорожных путях стала причиной столкновения пассажирского автобуса, следовавшего из Казахстана, и поезда во Владимирской области. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе регионального управления МВД.

«На запрещающий сигнал светофора автобус находился на железнодорожном полотне, у него произошла поломка», — цитирует ТАСС представителя ведомства.

По другой версии, поломка у автобуса Mercedes произошла на станции Покров, когда транспортное средство просто заглохло на переезде. Об этом заявили в пресс-службе Московской железной дороги.

«По предварительной информации, дежурный по переезду незамедлительно включил заградительный сигнал, уведомляющий локомотивные бригады поездов, приближающихся к переезду, о преграде на пути», — цитируют «Дни.Ру» комментарий МЖД.

Напомним, во время аварии с участием автобуса и поезда погиб 21 человек, в том числе двое детей. Большинство погибших являлись гражданами Узбекистана, сообщили власти Владимирской области.

Травмы разной степени тяжести получили не менее 15 пострадавших.

Пятеро пострадавших сначала доставили в Петушинскую больницу, из них четверо находятся в реанимации.

«Двое детей, трое взрослых. С ними работает бригада нейрохирургов, реаниматологов, детских хирургов», — приводит ТАСС слова директора департамента здравоохранения администрации Владимирской области Александра Кирюхина.

Детей позже отправили на реанимобилях в детскую областную больницу, где они будут прооперированы. Состояние несовершеннолетних пострадавших оценивается как крайне тяжелое.

Сотрудники полиции работают на месте ЧП. Обстоятельства произошедшего выясняются, уточняются личности погибших.