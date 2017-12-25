Попал в переход

В понедельник, 25 декабря, на Славянском бульваре в Москве автобус протаранил толпу людей. О происшествии стало известно около 15:00 по Москве. Портал iz.ru — о том, что известно о происшествии на данный момент.

Что именно случилось?

На видео, которое было опубликовано вскоре после происшествия, видно, как пассажирский автобус выскакивает на лестницу подуличного перехода, по которой в этот момент поднимаются люди, и проезжает вниз, прежде чем остановиться. Изначально сообщалось, что в результате аварии пострадали 10–15 человек, позднее стало известно, что пострадали шесть человек. К 16:00 по Москве число погибших составило пять человек.

«Заехавший на тротуар автобус сбил несколько человек и чуть было не въехал в подземный переход, застряв на лестнице», — приводит «Интерфакс» слова неназванного источника.

Произошедшее также попало на камеры видеонаблюдения.

Инцидент произошел у выхода из станции метро «Славянский бульвар», ведущего на Кутузовский проспект. Официальный адрес места происшествия — Славянский бульвар, дом 2.

автобус Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев

Что это было?

По предварительным данным, причиной аварии стал гололед. Как пояснили в МВД РФ, водитель потерял управление на скользкой дороге, в результате чего автобус вылетел с полосы. Водитель автобуса был задержан сразу после происшествия и доставлен на допрос. СМИ со ссылками на осведомленные источники также сообщают, что у автобуса могли отказать тормоза или водитель мог перепутать газ с тормозом по недосмотру. По неофициальным данным, последнюю версию во время допроса также подтвердил водитель транспортного средства. По его словам, он перепутал педали и запаниковал.

«Безусловно, мы рассмотрим все версии происшедшего, однако, по предварительным данным, причиной ДТП стала техническая неисправность автобуса», — рассказал «Интерфаксу» собеседник, знакомый с ситуацией.

Известно, что рейсовый автобус «ЛиАЗ», выскочивший на лестницу подземного перехода недалеко от станции метро «Славянский бульвар», принадлежит столичной транспортной компании «Мострансавто».

Что происходит сейчас?

Сразу после того, как стало известно о происшествии, туда был отправлен пожарный кран для извлечения автобуса, на месте сотрудники оперативных служб. Кроме того, к месту происшествия направлены вертолеты санавиации. В частности, как сообщает ТАСС, вертолет Московского авиационного центра забрал с места происшествия одного из тяжелых пострадавших.

На место происшествия также приехал мэр Москвы Сергей Собянин. Факт аварии он подтвердил в своем аккаунте в Twitter.

«Есть погибшие и пострадавшие. Оказываем срочную помощь. Сочувствую родным и близким погибших», — написал он.

О намерении оказать помощь семьям погибших и пострадавшим при аварии также заявили в фонде «Сколково». Ранее журналисты обратили внимание, что на фотографиях с места происшествия видно, что на автобус нанесена символика «Сколково» — этот маршрут пользовался популярностью у сотрудников фонда, расположенного на западе столицы.

«Мы выражаем соболезнования семьям погибших и постаревшим в ДТП. Уже начато расследование того, что произошло. По результатам расследования будут сделаны соответствующие выводы. Подрядчиком на маршруте Славянский Бульвар – Сколково являлась «Мострансавто». «Сколково» всемерно поможет семьям погибших и пострадавших. Мы уточняем, есть ли среди пострадавших и погибших сотрудник «Сколково». Этим маршрутом, конечно же, пользовались не только сотрудники «Сколково», — рассказала пресс-секретарь фонда Александра Барщевская.

А что с движением?

Столичные власти обратились к водителям с просьбой объезжать район аварии — Кутузовский проспект в районе станции метро «Славянский бульвар» и улицу Славянский бульвар, — по Третьему транспортному кольцу, Филевской улице и Мичуринскому проспекту.

Движение на Кутузовском проспекте сейчас затруднено в обе стороны — в экстренных службах столицы сообщили о пробках длиной 3 км. Кроме того, сотрудники ГИБДД могут дополнительно перекрывать движение, чтобы обеспечить работу сотрудников экстренных служб, которые сейчас находятся на месте аварии. Известно, что съезд с Третьего транспортного кольца в сторону области был закрыт вскоре после аварии.