Попал в переход

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Что известно о ДТП с автобусом на Кутузовском проспекте в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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2017-12-25 15:28:58">
2017-12-25 15:28:58
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В понедельник, 25 декабря, на Славянском бульваре в Москве автобус протаранил толпу людей. О происшествии стало известно около 15:00 по Москве. Портал iz.ru  — о том, что известно о происшествии на данный момент. 

Наезд автобуса на пешеходов в Москве. Хроника событий

Что именно случилось? 

На видео, которое было опубликовано вскоре после происшествия, видно, как пассажирский автобус выскакивает на лестницу подуличного перехода, по которой в этот момент поднимаются люди, и проезжает вниз, прежде чем остановиться. Изначально сообщалось, что в результате аварии пострадали 10–15 человек, позднее стало известно, что пострадали шесть человек. К 16:00 по Москве число погибших составило пять человек. 

«Заехавший на тротуар автобус сбил несколько человек и чуть было не въехал в подземный переход, застряв на лестнице»,  — приводит «Интерфакс» слова неназванного источника.

Произошедшее также попало на камеры видеонаблюдения

Инцидент произошел у выхода из станции метро «Славянский бульвар», ведущего на Кутузовский проспект. Официальный адрес места происшествия — Славянский бульвар, дом 2. 

автобус
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев

Что это было? 

МВД рассматривает две основные версии ДТП с автобусом на западе Москвы

По предварительным данным, причиной аварии стал гололед. Как пояснили в МВД РФ, водитель потерял управление на скользкой дороге, в результате чего автобус вылетел с полосы. Водитель автобуса был задержан сразу после происшествия и доставлен на допрос. СМИ со ссылками на осведомленные источники также сообщают, что у автобуса могли отказать тормоза или водитель мог перепутать газ с тормозом по недосмотру. По неофициальным данным, последнюю версию во время допроса также подтвердил водитель транспортного средства.  По его словам, он перепутал педали и запаниковал

«Безусловно, мы рассмотрим все версии происшедшего, однако, по предварительным данным, причиной ДТП стала техническая неисправность автобуса», — рассказал «Интерфаксу» собеседник, знакомый с ситуацией. 

Известно, что рейсовый автобус «ЛиАЗ», выскочивший на лестницу подземного перехода недалеко от станции метро «Славянский бульвар», принадлежит столичной транспортной компании «Мострансавто». 

Что происходит сейчас? 

автобус_2
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Сразу после того, как стало известно о происшествии, туда был отправлен пожарный кран для извлечения автобуса, на месте сотрудники оперативных служб. Кроме того, к месту происшествия направлены вертолеты санавиации. В частности, как сообщает ТАСС, вертолет Московского авиационного центра забрал с места происшествия одного из тяжелых пострадавших. 

Водитель въехавшего в переход автобуса рассказал свою версию событий

На место происшествия также приехал мэр Москвы Сергей Собянин. Факт аварии он подтвердил в своем аккаунте в Twitter. 

«Есть погибшие и пострадавшие. Оказываем срочную помощь. Сочувствую родным и близким погибших», — написал он. 

О намерении оказать помощь семьям погибших и пострадавшим при аварии также заявили в фонде «Сколково». Ранее журналисты обратили внимание, что на фотографиях с места происшествия видно, что на автобус нанесена символика «Сколково» — этот маршрут пользовался популярностью у сотрудников фонда, расположенного на западе столицы. 

«Мы выражаем соболезнования семьям погибших и постаревшим в ДТП. Уже начато расследование того, что произошло. По результатам расследования будут сделаны соответствующие выводы. Подрядчиком на маршруте Славянский Бульвар – Сколково являлась «Мострансавто». «Сколково» всемерно поможет семьям погибших и пострадавших. Мы уточняем, есть ли среди пострадавших и погибших сотрудник «Сколково». Этим маршрутом, конечно же, пользовались не только сотрудники «Сколково», — рассказала пресс-секретарь фонда Александра Барщевская. 

А что с движением? 

Столичные власти обратились к водителям с просьбой объезжать район аварии — Кутузовский проспект в районе станции метро «Славянский бульвар» и улицу Славянский бульвар, — по Третьему транспортному кольцу, Филевской улице и Мичуринскому проспекту. 

Движение на Кутузовском проспекте сейчас затруднено в обе стороны — в экстренных службах столицы сообщили о пробках длиной 3 км. Кроме того, сотрудники ГИБДД могут дополнительно перекрывать движение, чтобы обеспечить работу сотрудников экстренных служб, которые сейчас находятся на месте аварии. Известно, что съезд с Третьего транспортного кольца в сторону области был закрыт вскоре после аварии. 

ДТП с автобусом в Москве
Днем в понедельник, 25 декабря, автобус протаранил толпу людей и съехал в пешеходный переход у выхода из метро «Славянский бульвар» в Москве
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
ДТП с автобусом в Москве
В результате аварии погибли пять человек
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
ДТП с автобусом в Москве
Известно как минимум о шести пострадавших
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
ДТП с автобусом в Москве
Для эвакуации раненых, находящихся в тяжелом состоянии, на место ДТП прибыл вертолет Московского авиационного центра (МАЦ)
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
ДТП с автобусом в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин осматривает место аварии
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
ДТП с автобусом в Москве
Сотрудники МЧС на месте происшествия
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
ДТП с автобусом в Москве
Автобус «ЛиАЗ» принадлежит столичной транспортной компании «Мострансавто», его водитель уже был задержан и допрошен
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
ДТП с автобусом в Москве
Около 16:00 по московскому времени автобус вытащили из перехода с помощью крана
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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