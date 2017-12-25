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Семьи пострадавших в ДТП на западе Москвы получат матпомощь

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Фото: Агентство городских новостей «Москва»
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Власти Москвы окажут материальную помощь семьям погибших и пострадавших в ДТП на западе Москвы, заявил заместитель мэра столицы Леонид Печатников.

«Что касается социальной части, то готовится распоряжение мэра об оказании материальной помощи семьям погибших и пострадавшим независимо от того, москвичи они или не москвичи, это не имеет значения, всем будет оказана материальная помощь», — приводит его слова «РИА Новости».

Он уточнил, что семьям погибших могут выплатить по 1 млн рублей, пострадавшим — по 500 тыс. рублей. 

Как проинформировали агентство в «Мострансавто», пострадавшие пешеходы получат до 500 тыс. рублей компенсации за вред жизни и здоровью по ОСАГО, а за повреждение имущества каждому потерпевшему предусмотрена выплата до 400 тыс. рублей.

Авария произошла в 14:46 мск на Кутузовском проспекте у метро «Славянский бульвар». Пассажирский автобус въехал в пешеходный переход. По последним данным, четыре человека скончались на месте, девять госпитализированы, еще двум оказали медпомощь на месте.

Полиция рассматривает две основные версии причин ДТП: водитель не справился с управлением и неполадки с автобусом. По словам самого водителя, он перепутал газ и тормоз, после чего запаниковал.

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