СК возбудил уголовное дело по факту ДТП с автобусом в Москве

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ДТП с пассажирским автобусом в Москве, сообщила пресс-служба СК РФ.

Дело было возбуждено по двум статьям — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Водитель автобуса заявил, что у транспортного средства отказали тормоза.

«Со слов водителя, автобус, находясь на остановке, внезапно начал самостоятельное движение. При этом, несмотря на его попытки остановить автобус, тормозная система не сработала и автобус продолжил движение», — говорится в сообщении.

На данный момент следователи и криминалисты работают на месте ДТП в Москве.

Ранее на место аварии выехал глава ГУОБДД МВД России Михаил Черников.