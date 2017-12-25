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В Москве уточнили число погибших и пострадавших при наезде автобуса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Девять пострадавших в результате наезда автобуса возле станции метро «Славянский бульвар» госпитализированы, еще двум помощь оказали на месте. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

«В результате ДТП на Кутузовском проспекте пострадали 15 человек», — цитирует пресс-службу ТАСС.

Уточняется, что из них четыре человека скончались на месте. Девять пострадавших госпитализированы в НИИ им. Склифосовского, Боткинскую больницу, ГКБ № 67 им. Ворохобова, больницу им. Юдина и детскую городскую больницу им. Сперанского.

Еще двоим помощь была оказана на месте происшествия. 

При этом в службе скорой помощи сообщили, что госпитализированы были пять человек. Еще четверо от госпитализации отказались. 

Состояние всех пострадавших оценивается медиками как средней степени тяжести. 

Полиция рассматривает две основные версии причин ДТП.

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